Detalji teške nesreće kod Bijeljine: Povrijeđen maloljetnik

Maloljetni vozač motocikla povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini, rečeno je Srni u Policijskoj upravi.

Dežurni ljekar nije se izjasnio o stepenu povreda.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 15.20 časova na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla u mjestu Ugljevička Obrijež, a učestvovao je automobil "pasat" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.J. i maloljetni motociklista.

Zbog udesa je od 15.30 do 16.00 časova trajala obustava saobraćaja, prenosi Srna.