Detalji teške nesreće kod Bijeljine: Povrijeđen maloljetnik

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Maloljetni vozač motocikla povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini, rečeno je Srni u Policijskoj upravi.
Dežurni ljekar nije se izjasnio o stepenu povreda.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 15.20 časova na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla u mjestu Ugljevička Obrijež, a učestvovao je automobil "pasat" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.J. i maloljetni motociklista.
Zbog udesa je od 15.30 do 16.00 časova trajala obustava saobraćaja, prenosi Srna.
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