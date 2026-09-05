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Detalji teške nesreće kod Bijeljine: Povrijeđen maloljetnik

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05.09.2026 16:56

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Maloljetni vozač motocikla povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini, rečeno je Srni u Policijskoj upravi.

Dežurni ljekar nije se izjasnio o stepenu povreda.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 15.20 časova na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla u mjestu Ugljevička Obrijež, a učestvovao je automobil "pasat" kojim je upravljalo lice čiji su inicijali M.J. i maloljetni motociklista.

Zbog udesa je od 15.30 do 16.00 časova trajala obustava saobraćaja, prenosi Srna.

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Bijeljina

Ugljevik

maloljetnik

povrijeđen motociklista

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