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Broj žrtava raste iz sata u sat: U poplavama u Nepalu stradalo 1.344 ljudi, skoro 5.000 se vodi kao nestalo

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05.09.2026 17:42

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Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Broj žrtava nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Tibeta povećao se na 1.344, a još 4.996 ljudi se vodi kao nestalo, saopštile su danas vlasti u Nepalu.

Broj žrtava u poplavama i klizištima sa kineske strane granice, na Tibetu, povećan je na 16, dok se 546 osoba vodi kao nestalo, prenosi ABC.

U klizištima i poplavama koje su se u regionu granice između Nepala i Tibeta dogodile prije deset dana, kao nestalo se vodi i oko 70 Amerikanaca, dok je do sada spaseno 17 Amerikanaca, saopštio je ranije Stejt department Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Tanjug.

Spasilačke operacije u regionu se nastavljaju a do sada je, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, spaseno oko 12.000 ljudi, dok je više od 5.000 povređenih dobilo medicinsku pomoć.

Katastrofalne poplave na granici Nepala i Kine je 26. avgusta izazvalo urušavanje ogromnog komada glečera, širokog oko 600 metara, koji je skliznuo sa visine od oko 5.200 metara brzinom većom od 100 kilometara na sat, i čiji je udar u dolini izazvao potres magnitude između 4,4 i 5,2 stepeni Rihterove skale, koji su registrovali seizmološki centri.

Bujica u Nepalu

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Bujica u Nepalu

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Снимак из дрона приказује кућу оштећену у бујичним поплавама, окружену муљем, блатом и наносима дуж набујале ријеке Тришули у округу Нувакот у Непалу, у петак, 4. септембра 2026. године.

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