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Broj žrtava bujičnih poplava u Nepalu porastao na 1.344

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05.09.2026 09:17

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На фотографији коју је уступила Непалска војска, војници током спасилачке операције извлаче живог радника из тунела на хидроенергетском пројекту Тришули-3А у округу Расува у Непалу, у петак, 4. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Nepal Army via AP

U Nepalu je broj žrtava razornih bujičnih poplava porastao na 1.344.

Hindu internašnal je u subotu, 5. septembra 2026. godine, pozivajući se na podatke nepalske policije, objavio da je broj žrtava povećan nakon što su u pogođenim područjima pronađena nova tijela.

Podaci policije

Nepalska policija objavila je podatke o 843 pronađena tijela. Od tog broja, 758 su bile odrasle osobe, dok su 85 bila djeca.

Policija je ukupan broj poginulih navela na 1.344.

Nestale osobe

Hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale nakon poplava, saopštila je policija.

U izvještaju Hindu internašnala navedeno je da je tekst ažuriran 5. septembra u 11.54 časova po indijskom vremenu, a kao mjesto objave naveden je Katmandu, prenosi Ua Njuz

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