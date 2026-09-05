Broj žrtava bujičnih poplava u Nepalu porastao na 1.344

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Nepalu je broj žrtava razornih bujičnih poplava porastao na 1.344.
Hindu internašnal je u subotu, 5. septembra 2026. godine, pozivajući se na podatke nepalske policije, objavio da je broj žrtava povećan nakon što su u pogođenim područjima pronađena nova tijela.
Nepalska policija objavila je podatke o 843 pronađena tijela. Od tog broja, 758 su bile odrasle osobe, dok su 85 bila djeca.
Policija je ukupan broj poginulih navela na 1.344.
Hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale nakon poplava, saopštila je policija.
U izvještaju Hindu internašnala navedeno je da je tekst ažuriran 5. septembra u 11.54 časova po indijskom vremenu, a kao mjesto objave naveden je Katmandu, prenosi Ua Njuz
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 d0
Svijet
2 d0
Svijet
3 d0
Svijet
3 d0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
Najčitanije
10
04
09
57
09
40
09
28
09
17
Trenutno na programu