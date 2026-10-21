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Dejan Stanković oslobođen optužbi

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21.10.2026 10:25

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Disciplinski postupak protiv Dejana Stankovića zbog navodnog nesportskog ponašanja na utakmici Crvene zvezde i Novog Pazara obustavljen je, pošto sudije koje su vodile meč nisu potvrdile tvrdnje iz izveštaja delegata Vlada Glođovića.

Kako prenosi "Sport klub", članovi sudijske ekipe, predvođeni glavnim arbitrom Predragom Janjušem, u svojim izjavama nisu naveli da su lično prisustvovali verbalnom sukobu između tadašnjeg trenera crveno-bijelih i delegata.

Glođović je u službenom izvještaju iznio optužbe na račun Stankovića, tvrdeći da je tokom utakmice vrijeđao i prijetio, kao i da se neprimereno ponašao prema službenim licima. Dokumentacija je, nakon reakcije direktora takmičenja Aleksandra Pivića, proslijeđena disciplinskim organima Fudbalskog saveza Srbije.

Ipak, navodi delegata nisu dobili potvrdu od ostalih zvaničnika koji su bili na utakmici.

Uz Janjuša, meč na stadionu „Rajko Mitić“ sudili su pomoćnici Nikola Antić i Novak Novaković, dok je u ulozi četvrtog arbitra bio Stefan Jeknić. Prema informacijama Sport kluba, niko od njih nije posvedočio da je neposredno čuo ili vidio uvrede koje je Stanković navodno uputio Glođoviću.

Zbog izostanka potvrde ključnih navoda, disciplinski organi FSS-a odlučili su da obustave postupak. Nekadašnji trener Crvene zvezde tako je prošao bez kazne, jer optužbe iz delegatovog izvještaja nisu potkrepljene iskazima ostalih službenih lica.

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Dejan Stanković

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