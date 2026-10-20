Predao se predsjednik Torcide

Predsjednik Kluba navijača Torcida Ante "Raba" Stipetić i Denis Šipić predali su se danas istražnom zatvoru Bilice u Splitu, nakon što je za njima bila raspisana potjernica zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju, objavila je Slobodna Dalmacija.

Njih dvojica došla su u pratnji advokata, a istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i bjekstva.

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Splitska policija ranije je potvrdila da su se u posljednja 24 sata predala još dvojica navijača Hajduka.

Ukupno 23 navijača prijavljena su zbog antisemitskih i nacističkih povika tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaksa prošlog četvrtka.

Istražni sudija odredio im je jednomjesečni istražni zatvor, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje, prenoi Tanjug.