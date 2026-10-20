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Јувентус одлучио о Спалетијевој судбини: Познат став управе након дебакла

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20.10.2026 17:00

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Тренер Јувентуса Лучано Спалети реагује током фудбалске утакмице Серије А између Каљарија и Јувентуса, у Каљарију, Италија, у недјељу, 11. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Gianluca Zuddas

Јувентус ће, бар за сада, задржати Лућана Спалетија на мјесту главног тренера, упркос све већем незадовољству навијача након недјељног пораза од Лација резултатом 3:0 у Серији А, преносе италијански медији.

Иако је Јувентус сезону 2026/27. у Лиги Европе започео са двије узастопне побједе, наступи у Серији А далеко су од очекивања. Послије првих седам кола, торински клуб већ заостаје осам бодова за лидером првенства.

Атмосфера на Алијанц стадиону (Allianz Stadium) додатно се погоршала након убједљивог пораза од Лација (0:3) протеклог викенда. Незадовољни навијачи затражили су смјену тренера, а многи као његовог насљедника желе Антонија Контеа (Antonio Conte), који је тренутно слободан.

Међутим, према информацијама које су у уторак ујутру објавили Скај (Sky), Коријере дело спорт (Corriere dello Sport) и Тутоспорт (Tuttosport), руководство Јувентуса за сада не планира смјену Спалетија.

Власници клуба и чланови управе наводно су на страни тренера и увјерени су да је управо он најбоље рјешење за излазак из резултатске кризе у домаћем првенству.

Коријере дело спорт наводи да челници Јувентуса нису ни разговарали о могућности ангажовања Антонија Контеа. Спалети ће, према тим информацијама, добити неопходно вријеме и подршку како би преокренуо ситуацију.

Ипак, став руководства могао би се промијенити уколико резултати Јувентуса у наредним седмицама буду још лошији.

Газета дело спорт (La Gazzetta dello Sport) овакву одлуку управе описује као „привремено повјерење“ указано тренеру.

Спалети је, према писању италијанских медија, одржао састанак са играчима и стручним штабом у клупском тренинг-центру Континаса (Continassa).

Разговарао је и са штопером Глејсоном Бремером (Gleison Bremer), који је након пораза од Лација оптужио поједине саиграче да се крију и избјегавају одговорност.

Према информацијама објављеним у уторак, бразилски фудбалер се извинио због својих изјава.

Јувентус већ у четвртак увече очекује утакмица Лиге Европе против Рена, који гостује у Торину, док ће у недјељу у Серији А играти на гостовању код Лечеа.

Послије тешког пораза од Лација, утакмица против Лечеа сматра се сусретом у којем Јувентус мора да побиједи.

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Тагови :

Јувентус

Серија А

Фудбал

Лућано Спалети

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