Кристијано Роналдо суспендован из репрезентације, мора да плати и новчану казну

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Португала покренуо је дисциплински поступак против Кристијана Роналда и кажњен је финансијски за свој испад.
Савез је објавио да је донијета казна да Роналдо буде суспендован на 30 дана из репрезентације, као и да је дужан да плати 255 евра.
Роналдо је и признао у суштини да је заслужио казну, али нема дилеме да је ово далеко испод очекивања за инцидент који је направио.
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Роналдо је за Португал дебитовао 2003. године, а до сада је одиграо 234 утакмице и постигао 146 голова.
Са репрезентацијом је освојио Европско првенство 2016. године, као и трофеје Лиге нација 2019. и 2025. године.
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