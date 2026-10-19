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Кристијано Роналдо суспендован из репрезентације, мора да плати и новчану казну

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19.10.2026 21:10

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Кристијано Роналдо суспендован из репрезентације, мора да плати и новчану казну
Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Фудбалски савез Португала покренуо је дисциплински поступак против Кристијана Роналда и кажњен је финансијски за свој испад.

Савез је објавио да је донијета казна да Роналдо буде суспендован на 30 дана из репрезентације, као и да је дужан да плати 255 евра.

Роналдо је и признао у суштини да је заслужио казну, али нема дилеме да је ово далеко испод очекивања за инцидент који је направио.

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Роналдо је за Португал дебитовао 2003. године, а до сада је одиграо 234 утакмице и постигао 146 голова.

Са репрезентацијом је освојио Европско првенство 2016. године, као и трофеје Лиге нација 2019. и 2025. године.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

фудбалер

суспензија

Португал

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