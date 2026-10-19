"У току су припреме" ЕУ ће наредни самит одржати у Риму

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ЕУ се припрема да наредни самит одржи у Риму поводом обиљежавања 70 година од Споразума из Рима, за шта треба да добије једногласно одобрење свих чланица блока, пише портал "Евроњуз".
Неименовани званичник ЕУ рекао је да је предсједник Европског савјета Антонио Кошта изнио замисао да се самит Европског савјета организује у Риму поводом 70 година од Споразума из Рима.
"У току су припреме", додао је европски званичник.
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Самити лидера ЕУ обично се одржавају у Бриселу и само у ванредним околностима предсједник Европског савјета могао би да предложи друго мјесто, уколико би све чланице једногласно подржале тај приједлог.
Споразуми из Рима потписани су 25. марта 1957. године чиме је установљена Европска економска заједница и Европска заједница атомске енергије, чиме су постављени темељи данашње ЕУ.
(Срна)
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