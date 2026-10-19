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"Видимо се у Валхали": Ученик (13) најавио напад, па ножем насрнуо у школи

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19.10.2026 21:33

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Напад ученика у школи у Румунији.
Фото: Screenshot/x

Тринаестогодишњи ученик осумњичен је да је ножем повриједио наставницу и другог ученика у школи у румунском граду Бистрици.

Полиција и тужилаштво истражују случај, укључујући наводе да је дјечак непосредно прије напада на друштвеним мрежама објављивао поруке које су указивале на његове намјере.

Румунска полиција саопштила је да је у понедјељак, око 8.40 часова, примила пријаву да је ученик седмог разреда једне школе у Бистрици наводно ножем напао наставницу и другог ученика.

Правосудни извор рекао је агенцији Ројтерс да се против тринаестогодишњака води истрага због сумње на покушај тешког убиства. Међутим, због његовог узраста, дјечак неће бити изведен пред суд. Ројтерс није успио да ступи у контакт са његовим адвокатом.

Објаве на ТикТоку предмет истраге

Према ријечима извора, дјечак је на ТикТоку објављивао поруке у којима је позивао на насиље. Ипак, тужиоци тек треба да прегледају његове дигиталне уређаје како би утврдили шта се заиста догодило. ТикТок се засад није огласио поводом овог случаја.

Неколико локалних медија објавило је да је ученик на интернету говорио о својим намјерама непосредно прије напада. Ипак, аутентичност тих објава није независно потврђена.

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На једној фотографији коју су објавили локални медији наводно се види дјечак како се фотографише у огледалу купатила, са ножем и кацигом на којој се налази камера. На другој фотографији види се рука која показује знак „ОК“.

Уз фотографије је, према наводима медија, била објављена порука на енглеском језику: „То је то, момци. Припремао сам се за ово осам мјесеци, видимо се у Валхали.“

Ројтерс није могао независно да потврди аутентичност ових објава. Њихов садржај, како наводи агенција, подсјећа на објаве нападача који је раније овог мјесеца убио школског домара у источној Пољској.

Министар просвјете затражио разјашњење

„Медијски извјештаји да је ученик најавио напад на ТикТоку морају бити разјашњени током истраге“, написао је румунски министар просвјете Михај Димијан на Фејсбуку.

Напади у школама широм Европе и ове године изазвали су забринутост јавности. У појединим случајевима власти су указивале на могућу улогу друштвених мрежа и интернет поткултура које величају убиства и могу да подстичу насиље.

Истрага у Бистрици требало би да утврди околности напада, као и да ли су објаве које се приписују ученику аутентичне и повезане са догађајем, преноси Ројтерс.

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Тагови :

Напад

Румунија

Школа

напад ножем

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