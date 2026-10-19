Носите домаћи сок преко границе? Ово правило многи путници не знају

Аутор:АТВ редакција
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Многи грађани Босне и Херцеговине који путују у Хрватску, Словенију, Аустрију или Њемачку са собом носе домаће прехрамбене производе.
Међу њима су и природни сокови од јабуке, вишње, базге, малине и другог воћа, припремљени код куће и сипани у стаклене боце.
Иако је ријеч о производу намијењеном личној употреби или поклону члановима породице, на граничном прелазу могу се појавити питања о количини, саставу и намјени напитка.
За путнике који из БиХ улазе у Хрватску примјењују се царинска правила Европске уније, јер БиХ није њена чланица. Ипак, правила за домаћи воћни сок разликују се од оних која важе за месо, млијеко, сир и друге производе животињског поријекла.
Обични безалкохолни воћни сок припремљен од воћа, воде и шећера није производ животињског поријекла. Због тога се на њега не примјењује општа забрана уношења меса и млијечних производа из БиХ у ЕУ.
Домаћи воћни сок у разумној количини за личне потребе у правилу се може пренијети преко границе, под условом да не подлијеже неком другом посебном ограничењу.
Важна је и разлика између свјежег воћа и прерађених производа. Европска унија примјењује строга фитосанитарна правила на унос одређених врста свјежег воћа, поврћа, биља и садног материјала из трећих земаља. Међутим, обични прерађени воћни сок није аутоматски обухваћен истим захтјевима који важе за свјеже плодове.
Ни чињеница да је сок сипан у стаклену боцу без фабричке етикете сама по себи не значи да је његов унос забрањен. Ипак, такво паковање царинским службеницима може отежати утврђивање састава и поријекла садржаја.
Царински службеник може затражити додатна објашњења ако путник превози већи број боца, ако садржај није јасно препознатљив или ако постоји сумња да је ријеч о алкохолном пићу или производу намијењеном продаји.
Посебно је важно разликовати домаћи воћни сок од домаћег вина, ракије и других алкохолних пића. Ако је напитак ферментирао и има карактер алкохолног пића, његова царинска класификација може бити другачија, па се мијењају и правила која се примјењују.
За обичну робу некомерцијалне природе коју путници уносе цестовним путем из трећих земаља у Хрватску, општи вриједносни праг за ослобађање од царине, ПДВ-а и других увозних давања износи 300 евра по путнику. За путнике млађе од 15 година тај праг износи 150 евра.
За одређене категорије лица која живе у пограничној зони или учествују у пограничном промету могу важити посебни, нижи лимити, укључујући вриједносни праг од 40 евра, уз прописане услове и изузетке.
Међутим, ови износи представљају вриједносна ослобађања и не одређују колико литара домаћег сока путник може понијети.
Ако путник у аутомобилу има двије или три боце домаћег сока намијењене породици, таква количина у правилу не указује на комерцијалну дјелатност. С друге стране, ако превози десетине или стотине боца истог производа, царина може провјеравати да ли је ријеч о роби намијењеној тржишту.
За комерцијални увоз прехрамбених производа важе другачије царинске процедуре и захтјеви који се односе на безбједност хране, документацију, састав, декларисање и друге услове за стављање производа на тржиште.
Посебна питања могу настати ако домаћи напитак садржи млијеко или друге састојке животињског поријекла. Такви производи не могу се аутоматски третирати као обични воћни сокови, јер њихов састав може утицати на правила уноса.
Током контроле царински службеници могу затражити да путник објасни о каквом је производу ријеч, од чега је направљен, колико боца има и коме су намијењене.
Ако постоји сумња да производ подлијеже забрани, посебним контролама или обавези пријављивања, надлежни службеници могу провести додатни поступак у складу са прописима.
Не постоји једна универзална литража која се може навести као дозвољена количина сваког домаћег безалкохолног воћног сока у личном пртљагу, без обзира на околности. Зато није оправдано тврдити да је, на примјер, пет или десет литара аутоматски дозвољено или забрањено без провјере конкретних правила.
Путницима који домаћи сок носе као поклон препоручује се да количина и начин паковања јасно указују на личну, а не комерцијалну намјену. Ако цариник затражи преглед, важно је тачно навести садржај боца и њихову намјену.
Царинска служба може реаговати и ако постоји основана сумња да путник даје нетачне податке или покушава да пренесе робу мимо прописаних процедура. У зависности од утврђених неправилности, могуће су додатне контроле, обрачун увозних давања и прекршајне мјере, преноси ГПМаљевац.
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