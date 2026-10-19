Убрали сте гљиве и носите их у Хрватску: Која правила вриједе на граници?

Аутор:АТВ редакција
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Сезона гљива сваке године привлачи велики број грађана у шуме БиХ, а многи који живе у Хрватској, Словенији, Аустрији и Њемачкој током посјете домовини пожеле понијети неколико килограма свјеже убраних гљива.
Међутим, прије преласка границе потребно је знати да за уношење биљних производа у Европску унију постоје посебна правила.
БиХ није чланица Европске уније, због чега се при уласку у Хрватску примјењују европски прописи о службеним контролама, сигурности хране и, када је примјењиво, здравственој заштити биља.
За разлику од појединих врста воћа, поврћа и биљака, свјеже јестиве гљиве нису аутоматски обухваћене опћом обавезом посједовања фитосанитарног цертификата само зато што се уносе из треће земље.
Гљиве припадају засебној биолошкој скупини и њихово уношење не треба поистовјећивати с уношењем биљака за садњу.
Ипак, то не значи да се било која количина гљива може без ограничења пренијети преко границе.
Прије свега, важно је разликовати гљиве које путник носи за властиту употребу од већих количина које могу указивати на комерцијални увоз. За робу комерцијалног карактера примјењују се другачији поступци и могуће додатне контроле.
Путник који у аутомобилу превози неколико килограма гљива за личну употребу не налази се нужно у истом положају као особа која превози десетине килограма намијењених продаји.
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Притом не постоји једноставно универзално правило према којем је одређени број килограма свих врста гљива увијек дозвољен без додатних услова.
Одређене врсте гљива или производи од гљива могу бити обухваћени посебним контролама због ризика повезаних са сигурношћу хране, поријеклом или могућом радиоактивном контаминацијом. За такве производе важно је провјерити важеће прописе и евентуална посебна ограничења.
Додатно, за поједине заштићене врсте гљива могу вриједјети ограничења сакупљања и промета према прописима државе поријекла. Због тога чињеница да је гљива убрана у шуми не значи аутоматски да се смије слободно извозити.
Хрватски царински службеници могу провјерити врсту робе, количину, намјену и документацију, а када је потребно могу укључити и друга надлежна тијела.
Ако се утврди да се роба покушава унијети супротно примјењивим прописима, могуће су мјере задржавања или одузимања робе, као и прекршајне санкције, зависно од утврђене повреде.
Грађани који желе пренијети веће количине свјежих, сушених или прерађених гљива требали би прије путовања провјерити конкретне услове код хрватске царине и надлежних инспекцијских служби, јер се правила могу разликовати зависно од врсте и начина припреме производа, преноси ГПМаљевац.
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