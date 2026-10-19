Чистили сте орахе и сада су вам руке црне? Ево рјешења!

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте чистили свјеже орахе, вјероватно знате колико њихова љуска може да остави упорне тамне флеке на кожи.
Руке могу да поприме жућкасту, браон, па чак и готово црну боју, а обично прање сапуном често није довољно. Ипак, уз неколико састојака које већина људи има код куће, флеке могу постепено да изблиједе.
Један од једноставнијих начина да покушате да их уклоните јесте сода бикарбона. Помијешајте мало соде бикарбоне са водом док не добијете густу пасту. Нанесите је на тамне дијелове коже, а затим их њежно истрљајте кружним покретима.
За то можете користити стару, меку четкицу за зубе. Немојте јако трљати кожу — циљ је да флеке постепено блиједе, а не да иритирате руке.
Затим добро оперите руке сапуном и млаком водом. Ако је потребно, поступак можете поновити касније.
Још један кућни састојак који се често користи за уклањање тамних мрља јесте лимунов сок. Малу количину сока нанесите на запрљане дијелове коже и њежно утрљајте. Након тога обавезно добро оперите руке и исперите их водом.
Без обзира на то да ли сте користили соду бикарбону или лимун, руке намажите хидратантном кремом.
Напомена: Лимунов сок и сода бикарбона могу да иритирају кожу, нарочито ако је већ оштећена или испуцала. Немојте их наносити на ранице, а ако осјетите пецкање или иритацију, одмах исперите кожу. Тамне мрље од зелених ораха обично постепено нестају саме, па је најбоље избјегавати агресивно трљање.
(Курир)
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