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Како припремити воћњак за зиму? Ово су најважније ствари које треба урадити

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19.10.2026 08:35

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Како припремити воћњак за зиму? Ово су најважније ствари које треба урадити
Фото: pexels / Stephen Noulton

Иако је берба већине воћних култура завршена, за воћаре нема много одмора. Јесен је важан период за припрему воћњака за зиму, јер послови који се сада обаве могу значајно да утичу на здравље стабала и род у наредној години.

Уклањање опалог лишћа и трулих плодова, јесења заштита, прихрана и припрема младих садница за ниске температуре само су неки од послова које не би требало занемарити. Шта је најважније урадити прије доласка зиме, које грешке воћари најчешће праве и како сачувати воћњак до почетка нове вегетационе сезоне?

"Имали смо јако тешки годину. Високе су температуре и присутна је суша. Због дефлорације листа имаћемо проблема и у наредној години са формирањем цвјетних пупова", рекао је за РТРС предсједник Удружења воћара Републике Српске Драгоја Дојчиновић

Истиче да је био и велики недостатак воде.

"Све се види на плодовима. Остали су јако ситни и лошег квалитета. Ко није имао систем за наводњавање имаће проблема са плодовима, а да не кажем како ћемо проћи наредне године. Најбоље је прошла трешња и бресква, али ту су у питању мале површине", каже Дојчиновић.

Навео је да је шљива имала добар род и квалитет, аи и велика је потражња.- Кренула је дефлорација листа и можемо кренути у резидбу, како би у наредној сезони неке ствари ишле брже. Већ од новембра се може радити резидба. Сада смо кренули у третмане како би уништили потенцијал воћног сипца. Можда га и не буде, али морамо то урадити, морамо и стимулансе давати да би пуп наредне године био бољи", јасан је Дојчиновић.

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Тагови :

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