У Српској рођено 15 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјевојчица и седам дјечака.
У Бањалуци је рођено осам беба, у Приједору и Фочи по двије, а у Добоју, Зворнику и Невесињу по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Четири дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, два дјечака у Фочи, дјевојчица и дјечак у Приједору, а по једна дјевојчица у Добоју, Зворнику и Невесињу.
За породилиште у Источном Сарајеву нису били доступни подаци.
У Бијељини, Требињу и Градишци није било новорођених.
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