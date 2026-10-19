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У Српској рођено 15 беба

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19.10.2026 08:01

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Фото: pexels/Anastasiya Gepp

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјевојчица и седам дјечака.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Приједору и Фочи по двије, а у Добоју, Зворнику и Невесињу по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Четири дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, два дјечака у Фочи, дјевојчица и дјечак у Приједору, а по једна дјевојчица у Добоју, Зворнику и Невесињу.

За породилиште у Источном Сарајеву нису били доступни подаци.

У Бијељини, Требињу и Градишци није било новорођених.

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Тагови :

беба

Република Српска

рођене бебе

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