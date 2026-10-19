Томиндан – Шта се по обичајима данас ради, а шта не?

Аутор:АТВ редакција
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Данас, 19. октобра 2026. године, Српска православна црква прославља Светог апостола Тому – Томиндан, једног од дванаест Христових апостола.
Овај светитељ најпознатији је по сумњи у Христово васкрсење, али и по снажном исповиједању вјере које је услиједило након што је видио васкрслог Господа.
Свети апостол Тома био је један од дванаесторице најближих ученика Исуса Христа. У хришћанском предању познат је и под именом Дидим, што значи „близанац“.
Према Јеванђељу, Тома је био међу ученицима који су пратили Христа током његове земаљске проповиједи. Био је спреман да пође за њим и у опасност, а његове ријечи из Јеванђеља по Јовану показују одлучност и приврженост учитељу.
Када је Христос одлучио да крене у Јудеју, гдје му је пријетила опасност, Тома је осталим ученицима рекао: „Хајдемо и ми да помремо с њим“ (Јован 11,16).
Ипак, управо је Тома остао упамћен по једном од најпознатијих догађаја из библијског казивања о Христовом васкрсењу
Након распећа и васкрсења Исуса Христа, васкрсли Господ јавио се својим ученицима. Тома тада није био са њима, па им није повјеровао када су му рекли да су видјели Господа.
Рекао је да неће повјеровати док не види ране од клинова на Христовим рукама и не стави руку у његова ребра.
Осам дана касније, према Јеванђељу по Јовану, Христос се поново јавио ученицима, овога пута и Томи. Позвао га је да погледа његове ране и да се увјери, говорећи му да не буде невјеран, него вјеран.
Тада је Тома изговорио чувене ријечи:
Овај догађај има посебно мјесто у хришћанству јер показује како је Томина сумња прерасла у исповиједање вјере. Његова прича подсјећа вјернике да питања и недоумице могу бити дио духовног пута, а да је суштина у искреном трагању за истином.
Према црквеном предању, након силаска Светог Духа на апостоле, Тома је добио задатак да шири Христово учење у далекој Индији. На том путу проповиједао је јеванђеље, окупљао вјернике и оснивао хришћанске заједнице.
Предање говори да је његова мисија била испуњена бројним тешкоћама и страдањима. На крају је мученички пострадао у Индији, гдје је, према традиционалном предању, убијен копљима. Мјесто његовог страдања повезује се са данашњим Ченајем, на југу Индије.
Хришћани у Индији који своје поријекло везују за рану апостолску мисију познати су и као хришћани Светог Томе.
Њихова традиција представља једно од најзначајнијих историјских предања о раном ширењу хришћанства ван Римског царства.
Вјерници се могу молити Светом апостолу Томи тражећи помоћ у јачању вјере, духовну снагу, мудрост и истрајност у тешким тренуцима.
Свети апостоле Тома, вјерни учениче Христов, моли Господа за нас да нам подари снажну вјеру, чисто срце и мудрост да препознамо истину.
Помози нам да у тренуцима сумње не изгубимо наду, да у искушењима останемо постојани и да кроз молитву пронађемо мир и утјеху.
Моли Господа да сачува наше породице, подари нам здравље, слогу, љубав и снагу да чинимо добра дјела. Научи нас да, попут тебе, искрено исповиједамо вјеру ријечима и животом.
Амин.
Свети апостол Тома обиљежава се 19. октобра по грегоријанском календару, односно 6. октобра по јулијанском календару, који користи Српска православна црква за непокретне празнике.
- Крсна слава: Томиндан је крсна слава породица које за свог заштитника имају Светог апостола Тому.
- Одлазак у цркву: Вјерници могу присуствовати литургији, запалити свијећу и помолити се за здравље и мир у породици.
- Породично окупљање: Домаћини који славе овај празник окупљају породицу и пријатеље, у складу са својим породичним и црквеним обичајима.
Порука овог празника није само у томе да вјерујемо без питања, већ и да искрено тражимо истину, не одустајемо у тешким тренуцима и будемо спремни да промијенимо своје ставове када препознамо оно што је истинито.
Прича о Светом апостолу Томи подсјећа да човјек може проћи кроз сумњу, страх и несигурност, али да ти тренуци не морају бити крај његовог духовног пута.
Томиндан је зато празник који вјернике подсјећа на снагу вјере, истрајност и наду чак и онда када одговори нису одмах пред нама.
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