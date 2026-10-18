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У Српској рођено 14 беба

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18.10.2026 08:43

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Фото: ATV

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, по седам дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је седам беба, Добоју и Невесињу по двије, те по једна у Приједору, Бијељини и Требињу.

у Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, Добоју и Невесињу по дјечак и дјевојчица, у Приједору и Бијељини по дјечак, а у Требињу дјевојчица.

У породилиштима Источно Сарајево, Градишка, Фоча и Зворник није било порода.

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Тагови :

беба

Република Српска

рођене бебе

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