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У плану парада сјећања на погинуле борце Републике Српске

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17.10.2026 16:21

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У плану парада сјећања на погинуле борце Републике Српске
Фото: ATV

Добојска Организација породица погинулих, заробљених бораца и несталих цивила у програму за наредну годину намјерава да организује параду сјећања на погинуле борце.

Предсједник ове организације Игор Филиповић најавио је наставак активности у пројекту дигитализације и аудио-визуелном запису о српским страдањима за потребе Меморијалног центра Републике Српске, којих је тренутно 45 са подручја овог града.

Он је навео да су у току активности на ажурирању података о чланству како би унаприједили положај лица у стању социјалне потребе и најавио активније посјете породицама погинулих породица, те интензивнију сарадња са локалним и републичким институцијама.

Филиповић је упознао делегате о реализацији уговора са локалном апотеком о субвенционисању лијекова за своје чланове у износу од 20 одсто износа трошкова, у оквиру пројекта за који је обезбијеђен новчани фонд од 10.000 КМ.

Он је навео да пројекти ове организације имају подршку локалне власти.

Усвојеним Планом рада за наредну годину предвиђена је и подршка изради монографије о српским бригадама са подручја града Добој.

На сједници је уручена захвалница Мирјани Зеленковић због финансијске подршке породицама ове организације које су у стању социјалне потребе.

Скупштина Организације породица погинулих заробљених бораца и несталих цивила града Добој одржана је у хотелу "Парк" у Добоју.

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Таг :

БОРС

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