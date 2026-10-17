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Метеоролог којег помно прати цијела регија објавио нову прогнозу: Шта нас чека до краја октобра?

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17.10.2026 14:59

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Метеоролог којег помно прати цијела регија објавио нову прогнозу: Шта нас чека до краја октобра?
Фото: Pexels/Rahmi Aksöz:

Метеоролог Марко Чубрило, чије прогнозе редовно прати цијели регион, огласио се данас, 17. октобра, најновијом објавом на друштвеним мрежама.

Како је најавио, од сутра, недјеље, 18. октобра, очекује се више сунца, али уз хладне ноћи и релативно топле дане. Средином седмице слиједи пролазно погоршање времена.

"Данас доста облака, али углавном суво, само понегдје уз слабу кишу, увече разведравање. Максималне температуре од 14 до 18 степени Целзијуса. Послије хладне ноћи други дан викенда знатно сунчанији и мало топлији, уз максималне температуре од 16 до 21 степен Целзијуса.

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Почетком сљедеће седмице ноћи и даље хладне, али током дана сунчано и релативно топло. Средином седмице максималне температуре од 17 до 23 степена Целзијуса. Око сриједе и четвртка очекује се премјештање хладног фронта, који би прво донио релативно топло и нестабилно вријеме, а затим фронталне падавине и мање захлађење, па би се у петак максималне температуре кретале од 13 до 19 степени Целзијуса", написао је Чубрило.

Додао је да ће од 24. октобра па све до краја мјесеца, уз доминацију антициклона, ноћи бити свјеже, а дани сунчани и релативно топли.

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"Вјетар ће бити слаб. Дневне максималне температуре кретале би се од 17 до 23 степена Целзијуса, што је изнад просјека. Наговјештаја за промјену синоптичке ситуације која би водила ка хладнијем времену има тек око 31. октобра, али то је период који је далеко изван поузданог опсега прогнозе", навео је Чубрило.

На крају је, као и увијек, нагласио да су сви изнесени подаци и процјене резултат његове обраде и тумачења нумеричких модела.

"За званичне информације пратите државне прогностичке заводе", поручио је Чубрило.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

метеоролог

Марко Чубрило

Временска прогноза

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