Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком

Аутор:АТВ редакција
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Четрнаестогодишња дјевојчица из Коњевић Поља је нестала, а њена породица тврди да је отишла с 23-годишњим мушкарцем. Чланови породице наводе да не знају гдје се она тренутно налази те да су њен нестанак пријавили полицији.
Породица је забринута за њену сигурност и позива грађане да подијеле сваку информацију која би могла помоћи у њеном проналаску.
Сви који су дјевојчицу видјели, знају гдје се налази или имају сазнања о њеном кретању позивају се да информације одмах пријаве полицији.
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Породица је објавила и бројеве телефона на које се могу јавити они који би могли помоћи:
- Отац Един: 061 758 289
- Мајка Амира: 060 331 6443
(Аваз)
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