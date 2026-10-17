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Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком

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17.10.2026 13:31

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Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком
Фото: Avaz

Четрнаестогодишња д‌јевојчица из Коњевић Поља је нестала, а њена породица тврди да је отишла с 23-годишњим мушкарцем. Чланови породице наводе да не знају гд‌је се она тренутно налази те да су њен нестанак пријавили полицији.

Породица је забринута за њену сигурност и позива грађане да подијеле сваку информацију која би могла помоћи у њеном проналаску.

Сви који су д‌јевојчицу вид‌јели, знају гд‌је се налази или имају сазнања о њеном кретању позивају се да информације одмах пријаве полицији.

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Породица је објавила и бројеве телефона на које се могу јавити они који би могли помоћи:

- Отац Един: 061 758 289

- Мајка Амира: 060 331 6443

(Аваз)

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Тагови :

нестала дјевојчица

Коњевић Поље

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Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком

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