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Оглас који је запалио мреже: Продајем кућу, али...

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17.10.2026 13:09

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Кућа продаја оглас за некретнину
Фото: X/bianconeri331/printscreen

Апликације и различите платформе које се користе за продају некретнина често знају постати мјеста бурних расправа, али и смијеха.

Тако је и случај са овом некретнином, на којој је власник јасно нагласио који дијелови се продају, а који не.

Тако је жутим линијама назначен други спрат, и лијеви дио приземља, како је навео, док је десни дио приземља означен црвеном и није на продају.

А онда је настала лавина коментара, од оних шаљивих до оних гдје су се поједини корисници на друштвеним мрежама чудили, шта је разлог због кога само један дио куће није на продају.

"Овдје гарант бабу нису могли да истјерају"

"Има ли подрум и како се он дијели"

"То је неки југоносталгичар", само су неки од коментара на поменути оглас.

Зашто је власник одлучио не продавати баш овај дио куће, није нам познато, али да је оглас направио праву пометњу и одрадио добар маркетинг на друштвеним мрежама, судећи по реакцијама, заиста јесте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

кућа

продаја

продаја некретнина

Оглас

коментари

друштвене мреже

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