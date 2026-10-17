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Судија по први пут показао дигитални жути и црвени картон: Исписана историја фудбала!

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17.10.2026 16:48

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Крупан кадар судије који држи црвени картон, сигнализирајући казну на фудбалској утакмици.
Фото: pexels/BOOM Photography

Меч Купа Уругваја у осмини финала у којем су се састали Национал и Рентистас ушао је у историју фудбала. Разлог нису ни голови, нити било шта фудбалски, већ технолошки експеримент који је изведен по први пут на овом мечу.

Наиме, на овом мечу је тестиран "дигитални" жути и црвени картон.

Национал је савладао Рентистас са 3:0 и пласирао се у четвртфинале Купа Уругваја. Ипак, нико неће овај меч памтити по побједи уругвајског великана, већ по томе што је судија жути и црвени картон показао путем уређаја, умјесто класичних картона које су до сада носили у џепу.

Уређај попут мобилног телефона са жутом или црвеном бојом показан је у зависности од одлуке.

Испоставило се да је на овом мечу било и црвеног картона који је добио Науел Гелос, који је ушао тако у историју по овом помало бизарном аспекту, преноси Телеграф.

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Тагови :

Фудбал

утакмица

црвени картон

жути картон

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Судија по први пут показао дигитални жути и црвени картон: Исписана историја фудбала!

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