Судија по први пут показао дигитални жути и црвени картон: Исписана историја фудбала!

Аутор:АТВ редакција
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Меч Купа Уругваја у осмини финала у којем су се састали Национал и Рентистас ушао је у историју фудбала. Разлог нису ни голови, нити било шта фудбалски, већ технолошки експеримент који је изведен по први пут на овом мечу.
Наиме, на овом мечу је тестиран "дигитални" жути и црвени картон.
Национал је савладао Рентистас са 3:0 и пласирао се у четвртфинале Купа Уругваја. Ипак, нико неће овај меч памтити по побједи уругвајског великана, већ по томе што је судија жути и црвени картон показао путем уређаја, умјесто класичних картона које су до сада носили у џепу.
A referee used a digital device to show yellow and red cards during Nacional vs. Rentistas in a Copa Uruguay match 😳
The game is constantly changing 😲 https://t.co/b48BUSXFpl— ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2026
Уређај попут мобилног телефона са жутом или црвеном бојом показан је у зависности од одлуке.
Испоставило се да је на овом мечу било и црвеног картона који је добио Науел Гелос, који је ушао тако у историју по овом помало бизарном аспекту, преноси Телеграф.
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