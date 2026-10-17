Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"

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Жозе Мурињо искористио је суспензију Винисијуса Жуниора од четири утакмице за нови директан напад на начин на који се водио овај случај.
Говорећи након што је жалба Реал Мадрида одбијена, португалски тренер реаговао је уз тешку дозу сарказма.
"Мислио сам да ће, након што се Реал Мадрид жалио, људи који се крију иза кулиса додати још једну или двије утакмице на његову казну", изјавио је Мурињо.
Потом је отишао и корак даље, описујући како је, према његовом мишљењу, звучала порука надлежних органа:
"Као да кажу: 'Хеј, смири се и ушути! Већ си добио четири утакмице, тако да више ништа не говори".
Жалбена комисија Фудбалског савеза Шпаније одбила је жалбу Реал Мадрида и потврдила пуну казну од четири утакмице неиграња. Винисијус је добио двије утакмице суспензије због повлачења за косу Нејтана Салибе током побједе над Виљареалом, те још двије због приговора судији Исидру Дијазу де Мери након што је искључен.
Као резултат тога, Бразилац ће пропустити првенствене мечеве у Ла Лиги против Севиље, Барселоне, Расинг Сантандера и Валенсије.
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