Logo

Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
17.10.2026 14:11

Коментари:

0
Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"
Фото: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Жозе Мурињо искористио је суспензију Винисијуса Жуниора од четири утакмице за нови директан напад на начин на који се водио овај случај.

Говорећи након што је жалба Реал Мадрида одбијена, португалски тренер реаговао је уз тешку дозу сарказма.

"Мислио сам да ће, након што се Реал Мадрид жалио, људи који се крију иза кулиса додати још једну или двије утакмице на његову казну", изјавио је Мурињо.

Потом је отишао и корак даље, описујући како је, према његовом мишљењу, звучала порука надлежних органа:

"Као да кажу: 'Хеј, смири се и ушути! Већ си добио четири утакмице, тако да више ништа не говори".

Жалбена комисија Фудбалског савеза Шпаније одбила је жалбу Реал Мадрида и потврдила пуну казну од четири утакмице неиграња. Винисијус је добио двије утакмице суспензије због повлачења за косу Нејтана Салибе током побједе над Виљареалом, те још двије због приговора судији Исидру Дијазу де Мери након што је искључен.

Као резултат тога, Бразилац ће пропустити првенствене мечеве у Ла Лиги против Севиље, Барселоне, Расинг Сантандера и Валенсије.

Подијели:

Тагови :

Жозе Мурињо

Шпанија

Фудбал

Реал Мадрид

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Фифе Ђани Инфантино даје изјаву током церемоније отварања Међународног центра за емитовање, 1. јуна 2026. године, у Даласу.

Фудбал

Инфантино се извинио – без објашњења

8 ч

0
ФК Борац у Атини против ФК Панатинаикоса

Фудбал

Конференцијска лига: Фудбалери Борца поражени у Атини

20 ч

0
Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана

Фудбал

Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана

21 ч

0
Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини

Фудбал

Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

У Паризу запаљени киоск и аутомобил

17

04

Званичници Украјине, САД и Русија могли би да се састану током самита Г20?

16

57

Медоносне пчеле потискују дивље опрашиваче у потрази за храном

16

50

Скоро 3.000 дронова упућено ка Москви

16

48

Судија по први пут показао дигитални жути и црвени картон: Исписана историја фудбала!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима