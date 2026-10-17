Званичници Украјине, САД и Русија могли би да се састану током самита Г20?

Аутор:АТВ редакција
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Званичници Украјине, Сједињених Америчких Држава и Русија могли би да се састану током самита Г20 у децембру у Мајамију, али Вашингтон и Москва нису потврдили тај састанак, изјавио је данас украјински председник Володимир Зеленски додајући да су могућа и друга места одржавања тог састанка.
"Састанак би могао да се одржи у САД током самита Г20. Међутим, још нема потврде ни од Русије ни од САД. Могао би да се одржи и у некој европској земљи", рекао је Зеленски у разговору са новинарима путем апликације Вацап.
Додао је да би састанак би могао да се одржи и у једној од земаља Блиског истока, преноси Ројтерс.
"САД су стално помињале Уједињене Арапске Емирате или Саудијску Арабију", рекао је Зеленски и додао да су украјински преговарачи у петак разговарали са америчким званичницима, али није изнио детаље.
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Он је рекао да је Европи потребан сопствени колосек за разговоре са Русијом, са којом су односи затегнути због рата у Украјини, преноси Танјуг.
Група 20 водећих економија свијета, која укључује САД и Русију, али не и Украјину, требало би да одржи самит у децембру у Мајамију.
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