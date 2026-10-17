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У Паризу запаљени киоск и аутомобил

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17.10.2026 17:31

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Демонстрант држи транспарент на кој пише „Моћ на самоопредјељење“ током марша „ЕгзисТрансИнтер“ за права трансродних и интерсексуалних особа у Паризу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Teresa Suarez

У Паризу су запаљени аутомобил и киоск док је полиција употријебила сузавац и водене топове како би растјерала насилне групе демонстраната, а сличне тензије избиле су и у другим већим градовима широм Француске због раста трошкова живота и подршке ученицима средњих школа.

Из канцеларије француског министра унутрашњих послова Лорена Нуњеза саопштено је да је регистрован све већи број насилних инцидената, укључујући нападе на полицију, пљачку или покушаје упада у продавнице, те штету на државним зградама.

Немири су пријављени, између осталих, у градовима Рене, Тулуз, Монпеље и Гренобл, преноси агенција АП.

Француске власти пријавиле су најмање 272 хапшења широм Француске, укључујући и Париз.

Мирним протестима придружило се више стотина људи који су се кретали ка сјеверозападу Париза. Маса је пјевала националну химну и махала заставама уз пратњу труба и виолина.

Полиција је притом спречавала мање групе демонстраната да уђу у државне зграде. Станице подземне жељезнице су затворене на захтјев полиције, укључујући и оне око Јелисејских поља у близини предсједничке палате, парламента и других канцеларија власти, преноси Срна.

Француска демонстрације

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Демонстранти накратко ушли у зграду Градске управе у Марсеју

У трећем по величини француском граду Лиону, око 20.000 демонстраната придружило се маршу, а избио је пожар унутар канцеларије туристичке организације. У Марсеју на југу Француске, оштећене су поједине продавнице и полицијска станица док је неколико демонстраната накратко ушло у Градску скупштину.

Градоначелник Марсеја Беноа Пајан је за локалне медије изјавио да је понашање демонстраната неприхватљиво и да је причињена штета у Градској скупштини.

Демонстранти су широм Француске одговорили на позив упућен на друштвеним мрежама да се оживи покрет "жутих прслука" који се појавио током 2018. године против друштвене неправде.

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Тагови :

Француска

Париз

Аутомобил

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