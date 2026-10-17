Чато за АТВ: Све одгођено до петка, клуб се побринуо за смјештај и адвоката

Аутор:АТВ редакција
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Једанаест особа које су биле ухапшене у Атини су данас биле на суђењу, и пуштени су да буду на слободи до наставка суђења, рекао је за АТВ Дејан Чато, директор ФК Борац.
"Данас је већ трећи пут одгођена пресуда, зато што се нису појавили свједоци из грчке полиције и одгођено је све за наредни петак. Момци су смјештени, клуб се побринуо за смјештај и адвоката. Амбасадор и људи из Амбасаде су нас подржали и били су константно на руци и од помоћи. Били су чак и представници на суђењу. Оно што сада знам јесте да су момци добро, да се родитељи не брину, и мислим да су већ контактирали са породицама, те се надам да ће све ово брзо завршити", рекао је Чато.
Подсјећамо, 11 навијача бањалучког Борац ухапшено је у Атини уочи меча са Панатинаикосом након инцидента са грчком полицијом.
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