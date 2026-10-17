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Обећавао јој куле и градове па нестао: Наташа показала преписку са Џиновићем и шокирала све

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17.10.2026 16:30

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Харис Џиновић
Фото: Youtube/Blic TV

Наташа Алимпић, познатија као Идила, у подкасту „Право лице естраде“ открила је детаље турбулентног и кратког дружења са легендом народне музике Харисом Џиновићем.

Како тврди, пјевач јој је обећавао куле и градове, говорио да заслужује много и да жели да јој помогне, а потом изненада прекинуо контакт. Додатно ју је изреволтирало када је, како наводи, Харис касније у медијима причао да је не познаје и да је она све умислила. Због тога је одлучила да пред камерама подкаста покаже поруке и скриншотове које чува у телефону, а за које тврди да доказују да је управо Харис иницирао контакт и позивао је.

– Мој однос са Харисом Џиновићем бих назвала познанством које је било мало дубље. За њега могу да кажем да мало има проблем са васпитањем, и са односима према другима. Како је испричала, Харис је њој први пришао, након што су заједно пјевали једне вечери.

Харис Џиновић

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– Он је мени пришао, не ја њему. Нашао ме је јер смо заједно пјевали те вечери. Пришао ми је и обухватио око струка. Пјевали смо заједно, било ми је лијепо, пријало ми је. Наташа тврди да је Харис потом преко жене из медија, коју обоје познају, тражио њен број телефона. Иако се питала због чега би њему био потребан њен контакт, на крају је пристала да га добије.

– Харис је тражио мој број телефона преко жене из медија коју сви познајемо. Дозволила сам јој да му да мој контакт. Размишљала сам, шта ће њему мој број. Плашила сам се. Назвао ме је послије два дана. Била сам на ручку код пријатеља, јавила сам се и чула дубок препознатљив глас. Захвалио ми се што сам га спомињала прије тога у медијима, и без околишања ме позвао на кафу и то истог момента од позива. Рекао ми је да не једем ништа и да ме чека у ресторану где има добре рибе. Ручала сам, а онда сам прекинула ручак, да бих могла лијепо да вечерам са њим.

У жељи да што прије стигне на сусрет са славним пјевачем, Наташа је, како каже, доживјела незгоду са полицијским аутомобилом на дуплим тракама. И поред свега, бринула је само да Харис не оде прије него што стигне.

Мелина Џиновић

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– Одмах сам отишла на сусрет са Харисом без околишања. Журећи да видим њега ударио ме је полицијски ауто на дуплим тракама. Касним, кнап вријеме, плашим се да ће да оде Харис. Полиција ме пита, шта ћемо, ја сам све напустила да стигнем. Сједео је са оним његовим изразом лица. Сјела сам и гледала га у очи. То вече је било јако пријатно. Било ми је незамисливо да седим са њим. Рекао ми је исте вечери да заслужујем много, да жели да ми помогне. Његов израз лица ми је уливао велико повјерење. Жао ми је што сам помислила да то може да буде истина, испала сам баш глупа – испричала је Наташа.

Након приче о сусрету, Наташа је пред камерама подкаста „Право лице естраде“ показала доказе које чува у телефону, а који се односе на њену комуникацију са Харисом Џиновићем. Пред камерама је показала скриншотове преписке и позива, за које тврди да потврђују да ју је пјевач звао, а потом јој послао и поруку:

– Три пута зовем, не јављаш се – стајало је у једној од порука, преноси телеграф.

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Тагови :

Харис Џиновић

Наташа Алимпић

Пјевачица

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