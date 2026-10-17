Ана Николић запријетила судом због Наташе Беквалац, па се жестоко обрукала

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Ана Николић бурно је реаговала на најаву музичке вечери посвећене њеним пјесмама и пјесмама колегинице Наташе Беквалац.
Међутим, чини се да је најаву погрешно протумачила, па је услиједио оштар одговор који је убрзо постао тема коментара на друштвеним мрежама.
Наиме, на друштвеним мрежама објављен је плакат за тематско вече током којег ће се пуштати пјесме Ане Николић и Наташе Беквалац. Судећи према њеној реакцији, пјевачица је помислила да је ријеч о најави њиховог заједничког наступа, што је одмах оштро демантовала.
Ана није крила љутњу, а одговорност за објаву приписала је особи која ју је поставила. У својој поруци отишла је и корак даље, споменувши Палату правде.
– Ово је будалаштина. Никакав наступ не постоји. Али ко је ово окачио, прошетаће до Палате правде. Говорим искључиво у своје име – написала је Ана Николић.
Њена објава изазвала је бројне реакције, а корисници друштвених мрежа убрзо су јој указали на то да се на плакату, заправо, најављује тематско вече, а не концерт нити заједнички наступ двије пјевачице.
Док су јој поједини поручивали да је прије реакције требало пажљивије да прочита најаву, други су се нашалили на рачун њеног иступа.
„Лијепо пише тематско вече“, „Ана, бриши ово одмах ујутро“ – неки су од коментара.
Тако се објава која је, по свему судећи, настала због неспоразума претворила у расправу на друштвеним мрежама. Умјесто најаве музичког догађаја, у центру пажње нашла се бурна реакција Ане Николић, након што је очигледно погрешно разумјела шта пише на плакату, пише Аваз
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