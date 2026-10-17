Теодора Џехверовић изгорјела на одмору па објавила занимљиву фотографију

Аутор:АТВ редакција
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Пjевачица Теодора Џехверовић отпутовала је на одмор, одакле са пратиоцима дијели тренутке опуштања, али и оне не баш тако пријатне. Наиме, она је показала како се сунчала, а потом открила да је због уживања на сунцу извукла дебљи крај – изгорела је, због чега се нашалила на сопствени рачун.
Теодора је признала да очигледно још није савладала вјештину сунчања, па је уз објављене фотографије ставила до знања да јој боравак на сунцу није прошао онако како је планирала.
„Једноставно не знам да се сунчам и то је то“, поручила је пјевачица, очигледно свесна да је овог пута мало претјерала са излагањем сунцу.
Међутим, ту није био крај њеним пеховима на путовању. Пјевачица је касније открила и да ју је нешто ујело, па је са пратиоцима подијелила још један детаљ који јој је покварио безбрижно уживање. Умјесто да се похвали само лијепим призорима и тренуцима одмора, Теодора је тако показала и ону другу страну путовања, када се планови не одвијају баш онако како смо замислили.
Посебну пажњу привукла је и преписка са мајком коју је пјевачица објавила на друштвеним мрежама.
Мајка је савјетује да иде у апотеку или да стави лед а њихова комуникација додатно је насмејала пратиоце, а Теодора је још једном показала да нема проблем да са публиком подијели и своје незгоде, не покушавајући да сваки тренутак представи као савршен.
Иако је на путовање отишла како би се одморила и напунила батерије, чини се да јој сунчање и непредвиђени сусрети са инсектима нису баш ишли наруку. Ипак, ако је судити по њеним објавама, пјевачица је и ове ситуације успјела да претвори у занимљив садржај за своје пратиоце.
Умјесто да крије пехове, Теодора је одлучила да се нашали на сопствени рачун, а управо такви спонтани тренуци често изазивају највише реакција на друштвеним мрежама. Остаје да се види да ли ће остатак одмора проћи без нових изненађења или ће пјевачица имати још неку анегдоту да подијели са својим фановима.
(телеграф)
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