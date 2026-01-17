Logo
Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

АТВ

17.01.2026

09:28

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Пјевачица Теодора Џехверовић одржала је наступ у Француској, гдје је доживјела велику непријатност.

Док је наступала на сцени са својим плесачицама, дечко из публике је гађао чашом и погодио је у груди.

Узнемирујући снимак инцидента се појавио на друштвеним мрежама, а пјевачица на прву није знала шта је снашло.

Спустила је главу и збуњено гледала у под и предмет који је погодио.

Како се чини, а и по ономе што је написано, ријеч је о чаши која је пјевачицу ударила у груди.

"У главу, у главу", чује се на снимку.

Teodora Džehverović

incident

