Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Пјевачица Теодора Џехверовић одржала је наступ у Француској, гдје је доживјела велику непријатност.
Док је наступала на сцени са својим плесачицама, дечко из публике је гађао чашом и погодио је у груди.
Узнемирујући снимак инцидента се појавио на друштвеним мрежама, а пјевачица на прву није знала шта је снашло.
Спустила је главу и збуњено гледала у под и предмет који је погодио.
Како се чини, а и по ономе што је написано, ријеч је о чаши која је пјевачицу ударила у груди.
"У главу, у главу", чује се на снимку.
Zamisli platis kartu. Dodjes na nastup i kako da ispadnes faca. A da bacicu casu na pevacicu koja je dosla da peva i posteno zaradi svoj novac. pic.twitter.com/yBMxnn8qRO— ajfonfajv (@buba_u_supi_) January 16, 2026
