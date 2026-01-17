Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме

Извор:
Агенције
17.01.2026
09:11
Коментари:0
Бивши савјетник руског предсједника Владимира Путина и некадашњег предсједника Русије Бориса Јељцина, Сергеј Караганов, изјавио је да би Русија употријебила нуклеарно оружје против Европе уколико би се у рату са Украјином икада приближила поразу.
Како преноси амерички портал "Хил", Караганов је у разговору за подкаст "Такер Карлсон шоу“ рекао да је сама помисао на пораз Русије немогућа.
Свијет
Русија и Украјина договориле прекид ватре
"Шта значи пораз Русије? Ако би се Русија икада приближила поразу, то би значило да би Русија тада употријебила нуклеарно оружје, а Европа би била физички уништена“, рекао је Караганов.
Он је додао да се о поразу Русије говори зато што је, како је навео, појединим европским лидерима потребан рат како би оправдали свој останак на власти и сопствено политичко постојање.
Караганов, који је на челу Савјета Русије за спољну и одбрамбену политику, тијела блиског Кремљу, оцијенио је да је идеја о руском поразу "фантастична илузија“ и резултат "интелектуалне немоћи“ европских лидера.
"Данас се цијели свијет смије Европи, која је некада била једно од кључних центара свјетске моћи. Сада је то шала“, рекао је Караганов, уз напомену да, како је навео, не говори о цијелој Европи, јер и даље постоје "пристојни и паметни Европљани“.
Он је критиковао и руске власти због, како је рекао, превеликог стрпљења према Европи.
Друштво
За насиље над мушкарцима у Српској пријављене 62 жене
"Прије или касније, ако наставе да подржавају овај рат, жртвујући бројне Украјинце и друге, мораћемо да их оштро казнимо, надам се у ограниченом смислу“, рекао је Караганов.
Његове изјаве долазе у тренутку када је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао агенцији "Ројтерс" да украјински предсједник Володимир Зеленски успорава постизање мировног споразума са Русијом, за који Трамп тврди да је Москва спремна да прихвати. Према његовим ријечима, Украјина је "мање спремна“ на договор.
Истовремено, расту тензије између Русије и земаља НАТО, док Трамп све чешће говори о намјери Сједињених Америчких Држава да преузму Гренланд, самоуправну територију Данске. Он упозорава да би, без америчког утицаја, то арктичко подручје могло пасти под контролу Кине или Русије, док су се бројне европске земље сврстале уз Копенхаген.
У Вашингтону су поједини републикански сенатори поручили да ће блокирати сваки покушај употребе војне силе како би Сједињене Државе преузеле Гренланд, упозоравајући да би такав потез озбиљно угрозио НАТО и дао предност Русији у рату са Украјином, који траје готово четири године.
Србија
Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача
Караганов је и раније износио сличне ставове. У тексту објављеном у јуну 2023. године позвао је на нуклеарне ударе на више земаља како би се, како је навео, "они који су изгубили разум вратили разуму“.
Говорећи о Европи, рекао је да њени лидери вјерују да рат никада неће доћи на њихову територију и да су заборавили колико је рат разоран.
"Један од задатака Русије, поред свих осталих, јесте да их призове памети, надам се без употребе нуклеарног оружја“, закључио је Караганов.
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму