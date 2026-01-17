Logo
Русија и Украјина договориле прекид ватре

Фото: Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press

Привремено руско-украјинско примирје договорено је како би се омогућиле поправке у нуклеарној електрани Запорожје.

Русија и Украјина су у петак постигле договор о локализованом прекиду ватре како би се извршиле поправке на посљедњем преосталом резервном далеководу за снабдијевање електричне енергије у тој нуклеарној електрани, саопштила је у петак Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА).

Оштећење далековода и почетак радова

Радови на далеководу, који је оштећен и искључен као посљедица војних активности 2. јануара, требало би да почну "у наредним данима", наводи се у саопштењу нуклеарног надзорног тијела Уједињених нација, преноси "Кијев пост".

Полиција Србија

Србија

Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

"Ово привремено примирје, четврто које смо испреговарали, показује незамјењиву улогу коју настављамо да имамо", изјавио је генерални директор ИАЕА Рафаел Гроси.

Безбједносна ситуација око електране

Међународна агенција за атомску енергију, са сједиштем у Бечу, саопштила је да је њен тим на терену чуо "велики број експлозија, укључујући и неке у непосредној близини локације".

"Тим је пријавио вишеструке узбуне за ваздушну опасност сваког дана током протекле недјеље и обавијештен је да је војни летећи објекат примијећен на око 10 километара од локације", додаје се у саопштењу.

Највећа нуклеарна електрана у Европи

Нуклеарна електрана Запорожје највећа је у Европи и под руском је контролом од марта 2022. године. Смјештена је на ријеци Дњепар, а свих шест реактора искључено је од тренутка окупације.

Hitna pomoć

Свијет

Младић (18) преминуо од напада ножем: У учионици га избо друг из разреда

Иако су реактори угашени, постројење и даље захтијева електричну енергију како би се одржавали системи за хлађење и безбједност.

Москва и Кијев су у више наврата међусобно оптуживали једни друге да нападима на локацију доводе у опасност могућност нуклеарне катастрофе.

