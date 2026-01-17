Младић (18) преминуо од напада ножем: У учионици га избо друг из разреда

17.01.2026
08:50
Коментари:0
Осамнаестогодишњи ученик Јусеф Абануб преминуо је синоћ од посљедица убода ножем који му је у учионици задао друг из разреда у Професионалном институту "Доменико Киодо" у италијанском граду Ла Специја, саопштиле су локалне власти.
Абануб, египатски држављанин који је са породицом годинама живио у Ла Специји, хитно је збринут након напада и превезен у болницу, гдје је подвргнут операцији и смјештен на интензивну његу, али је преминуо непосредно прије 20.00 часова, пренијела је Анса.
Свијет
Слала себи пријетеће поруке, па оптужила бившег мужа
За напад је ухапшен 19-годишњи ученик исте школе, Зухаир Атиф, мароканског поријекла, који је приведен на лицу мјеста и налази се у полицијском притвору. Полиција је саопштила да је напад извршен кухињским ножем, који је заплијењен, а осумњичени ће бити саслушан пред судијом због сумње на тешко убиство.
Према наводима истражилаца, напад се догодио у учионици нешто послије 11.00 часова, пред осталим ученицима.
Наставник је савладао и разоружао нападача прије доласка полиције. Истрага је у току, а полиција прикупља свједочења и анализира мобилне телефоне како би утврдила мотиве напада, укључујући наводе о ранијем сукобу између ученика.
Инцидент је изазвао снажне реакције јавности и политичара.
Друштво
Какво нас вријеме очекује током дана?
Представници више политичких странака позвали су на пооштравање безбједносних мјера у школама и забрану ношења ножева, док су локалне и државне власти изразиле саучешће породици настрадалог ученика.
Током дана, испред болнице у Ла Специји окупили су се чланови породице, ученици, наставници и пријатељи у ишчекивању вијести о здравственом стању младића.
Студентске организације најавиле су бдијење у центру града у знак солидарности са породицом страдалог, преноси "24Седам".
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму