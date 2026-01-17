Logo
Младић (18) преминуо од напада ножем: У учионици га избо друг из разреда

17.01.2026

08:50

Младић (18) преминуо од напада ножем: У учионици га избо друг из разреда
Фото: Pexels

Осамнаестогодишњи ученик Јусеф Абануб преминуо је синоћ од посљедица убода ножем који му је у учионици задао друг из разреда у Професионалном институту "Доменико Киодо" у италијанском граду Ла Специја, саопштиле су локалне власти.

Абануб, египатски држављанин који је са породицом годинама живио у Ла Специји, хитно је збринут након напада и превезен у болницу, гдје је подвргнут операцији и смјештен на интензивну његу, али је преминуо непосредно прије 20.00 часова, пренијела је Анса.

Слала себи пријетње и оптужила бившег

Свијет

Слала себи пријетеће поруке, па оптужила бившег мужа

За напад је ухапшен 19-годишњи ученик исте школе, Зухаир Атиф, мароканског поријекла, који је приведен на лицу мјеста и налази се у полицијском притвору. Полиција је саопштила да је напад извршен кухињским ножем, који је заплијењен, а осумњичени ће бити саслушан пред судијом због сумње на тешко убиство.

Према наводима истражилаца, напад се догодио у учионици нешто послије 11.00 часова, пред осталим ученицима.

Наставник је савладао и разоружао нападача прије доласка полиције. Истрага је у току, а полиција прикупља свједочења и анализира мобилне телефоне како би утврдила мотиве напада, укључујући наводе о ранијем сукобу између ученика.

Инцидент је изазвао снажне реакције јавности и политичара.

Зима

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

Представници више политичких странака позвали су на пооштравање безбједносних мјера у школама и забрану ношења ножева, док су локалне и државне власти изразиле саучешће породици настрадалог ученика.

Током дана, испред болнице у Ла Специји окупили су се чланови породице, ученици, наставници и пријатељи у ишчекивању вијести о здравственом стању младића.

Студентске организације најавиле су бдијење у центру града у знак солидарности са породицом страдалог, преноси "24Седам".

