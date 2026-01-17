Logo
Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:

АТВ

17.01.2026

08:37

Какво нас вријеме очекује током дана?

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано са највишом температуром ваздуха до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.

Око ријека и по котлинама магла ће се задржати већи дио дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Изгорио ауто у Мостару

Хроника

Изгорио аутомобил на паркингу

Вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус седам, Гацко минус пет, Ливно минус четири, Хан Пијесак минус три, Билећа, Мркоњић Град, Сарајево минус два, Сребреница, Чемерно минус један, Рудо нула, Бијељина, Фоча један, Нови Град, Приједор, Тузла два, Бањалука, Добој три, Требиње и Мостар пет степени Целзијусових.

marko perkovic tompson

Регион

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Највише снијега јутрос је измјерено на Хан Пијеску - 28 центиметара, на Чемерну 18, Мраковици 15 и Сокоцу 12 центиметара.

