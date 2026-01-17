Какво нас вријеме очекује током дана?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано са највишом температуром ваздуха до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.
Око ријека и по котлинама магла ће се задржати већи дио дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб, источног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус седам, Гацко минус пет, Ливно минус четири, Хан Пијесак минус три, Билећа, Мркоњић Град, Сарајево минус два, Сребреница, Чемерно минус један, Рудо нула, Бијељина, Фоча један, Нови Град, Приједор, Тузла два, Бањалука, Добој три, Требиње и Мостар пет степени Целзијусових.
Највише снијега јутрос је измјерено на Хан Пијеску - 28 центиметара, на Чемерну 18, Мраковици 15 и Сокоцу 12 центиметара.
