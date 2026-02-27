Logo
Large banner

Колико можете зарадити од 20 милион прегледа на ТикТоку

Извор:

АТВ

27.02.2026

06:45

Коментари:

0
Колико можете зарадити од 20 милион прегледа на ТикТоку

Инфлуенсерка Чарли Вули открила је колико звијезде друштвених мрежа заиста могу зарадити на свом садржају.

Након што је један њен видео постао виралан и прикупио више од 22 милиона прегледа, одлучила је с пратиоцима подијелити тачан износ који је зарадила те објаснити како функционише систем исплате на ТикТоку.

Чарли Вули на свом ТикТок профилу, гдје је прати 89.000 људи, редовно објављује садржај о животу са супругом и малом дјецом.

Видео који је постао сензација на интернету

Крајем 2024. године постала је вирална захваљујући духовитом видеу који приказује компилацију снимака у којима њен супруг изненада плаши њиховог старијег сина.

Тај видео је прикупио чак 22,2 милиона прегледа и 2,9 милиона лајкова, док сви њени видеи заједно имају укупно 9,8 милиона лајкова.

Зарада од 22 милиона прегледа

У недавном видеу, Чарли је отворено проговорила о заради.

@charli0191 Honestly just mind blowing 🤯 #creatorfund #moneyimadeontiktok #moneytips #makingmoneyfromhome #fyp ♬ original sound - Charli 🌸💖💋

Објаснила је да се придружила ТикТоковом Фонду за креаторе, програму који ауторима садржаја исплаћује новац на основу прегледа њихових видеа.

"Дакле, имала сам један видео који је скупио 22,2 милиона прегледа и на њему сам зарадила 3.500 фунти (око 4.000 еура)", открила је Чарли.

Међутим, појаснила је да износ исплате није увијек исти јер зависи од промјењиве стопе плаћања.

Појаснила је да ТикТок плаћа према такозваној "стопи по минути (РПМ)“, која се мијења зависно од тога у којем се дијелу мјесеца видео гледа.

"Како се у Фонду за креаторе приближава крај мјесеца, чини се да РПМ пада. Дакле, ако видео објавите између 1. и 15. у мјесецу, мој РПМ је обично око 50 пенија (60 центи), али након 15. пада“, рекла је па додала:

"Мислим да сам овај видео објавила баш у вријеме кад је РПМ био нижи и прилично сам сигурна да је износио само 20 пенија (24 цента). Да је био 50 пенија, зарада би била пуно већа, али свеједно сам јако захвална на ономе што сам добила".

Чарли је на крају поручила како "свакако савјетује придруживање“ Фонду за креаторе јер је, како каже, "невјероватно да можете добити толико новца од једног видеа“.

Како функционише ТикТоков фонд?

Према званичним страницама ТикТока, Фонд за креаторе осмишљен је како би "најбољима и најталентованијима на ТикТоку пружио прилику да зараде новац својим креативним талентом“.

Да би се придружили програму, корисници морају бити старији од 18 година, имати најмање 10.000 пратилаца и остварити барем 100.000 прегледа у посљедњих 30 дана. Такође, њихов налог мора бити у складу са смјерницама заједнице.

Иако није ријеч о програму дијељења прихода од огласа, фонд квалификованим ауторима осигурава исплате на основу "различитих фактора“. Неки од кључних фактора који утичу на зараду су број аутентичних прегледа, ниво ангажмана публике те усклађеност садржаја с правилима платформе.

"Желимо свим креаторима омогућити да зараде радећи оно што воле и да своју страст претворе у извор прихода“, наводи се на страници.

Не постоји ограничење броја корисника који се могу придружити фонду, због чега се и износи исплата могу мијењати током времена.

Подијели:

Тагови :

TikTok

zarada

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Говедина постаје луксуз у Аргентини

Економија

Говедина постаје луксуз у Аргентини

14 ч

0
Канцеларија, посао, стрес

Економија

Криза не напушта Њемачку: 15.000 радних мјеста губи се сваког мјесеца

14 ч

0
Творница алата Горажде

Економија

Позната бх. творница добила новог власника

16 ч

0
Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

Економија

Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

08

32

Хаос у Њемачкој: Кренуо штрајк, јавни превоз готово паралисан

08

28

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

08

19

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

08

14

Тактичка вјежба на подручју Лакташа, огласио се МУП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner