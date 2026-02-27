Колико можете зарадити од 20 милион прегледа на ТикТоку

Извор:
Инфлуенсерка Чарли Вули открила је колико звијезде друштвених мрежа заиста могу зарадити на свом садржају.
Након што је један њен видео постао виралан и прикупио више од 22 милиона прегледа, одлучила је с пратиоцима подијелити тачан износ који је зарадила те објаснити како функционише систем исплате на ТикТоку.
Чарли Вули на свом ТикТок профилу, гдје је прати 89.000 људи, редовно објављује садржај о животу са супругом и малом дјецом.
Крајем 2024. године постала је вирална захваљујући духовитом видеу који приказује компилацију снимака у којима њен супруг изненада плаши њиховог старијег сина.
Тај видео је прикупио чак 22,2 милиона прегледа и 2,9 милиона лајкова, док сви њени видеи заједно имају укупно 9,8 милиона лајкова.
У недавном видеу, Чарли је отворено проговорила о заради.
Објаснила је да се придружила ТикТоковом Фонду за креаторе, програму који ауторима садржаја исплаћује новац на основу прегледа њихових видеа.
"Дакле, имала сам један видео који је скупио 22,2 милиона прегледа и на њему сам зарадила 3.500 фунти (око 4.000 еура)", открила је Чарли.
Међутим, појаснила је да износ исплате није увијек исти јер зависи од промјењиве стопе плаћања.
Појаснила је да ТикТок плаћа према такозваној "стопи по минути (РПМ)“, која се мијења зависно од тога у којем се дијелу мјесеца видео гледа.
"Како се у Фонду за креаторе приближава крај мјесеца, чини се да РПМ пада. Дакле, ако видео објавите између 1. и 15. у мјесецу, мој РПМ је обично око 50 пенија (60 центи), али након 15. пада“, рекла је па додала:
"Мислим да сам овај видео објавила баш у вријеме кад је РПМ био нижи и прилично сам сигурна да је износио само 20 пенија (24 цента). Да је био 50 пенија, зарада би била пуно већа, али свеједно сам јако захвална на ономе што сам добила".
Чарли је на крају поручила како "свакако савјетује придруживање“ Фонду за креаторе јер је, како каже, "невјероватно да можете добити толико новца од једног видеа“.
Према званичним страницама ТикТока, Фонд за креаторе осмишљен је како би "најбољима и најталентованијима на ТикТоку пружио прилику да зараде новац својим креативним талентом“.
Да би се придружили програму, корисници морају бити старији од 18 година, имати најмање 10.000 пратилаца и остварити барем 100.000 прегледа у посљедњих 30 дана. Такође, њихов налог мора бити у складу са смјерницама заједнице.
Иако није ријеч о програму дијељења прихода од огласа, фонд квалификованим ауторима осигурава исплате на основу "различитих фактора“. Неки од кључних фактора који утичу на зараду су број аутентичних прегледа, ниво ангажмана публике те усклађеност садржаја с правилима платформе.
"Желимо свим креаторима омогућити да зараде радећи оно што воле и да своју страст претворе у извор прихода“, наводи се на страници.
Не постоји ограничење броја корисника који се могу придружити фонду, због чега се и износи исплата могу мијењати током времена.
