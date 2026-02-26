Швајцарски гигант отпушта 16.000 радника: Преостали морају да достигну норму

26.02.2026
15:27
Коментари:0
Швајцарски гигант "Нестле", познат по брендовима као што су "КитКат" и "Нескафе", покреће опсежан талас отпуштања – укупно 16.000 радних мјеста широм свијета, а истовремено уводи нови знатно строжи систем бонуса који ће дио запослених оставити без икакве награде.
Како извјештава "Блумберг Њуз", компанија под вођством новог извршног директора Филипа Навратила планира уштеде од три милијарде швајцарских франака до 2027. године, али ће цијена тог плана бити и радна мјеста и појачан притисак на преостале раднике да остваре све захтјевније циљеве.
Према наводима агенције Ројтерс највише ће бити погођени канцеларијски радници око 12.000 запослених, док ће додатних 4.000 радних мјеста бити укинуто у производњи и ланцу снабдијевања. Све је дио програма "Фуел фор Гровт", који је Навратил најавио у октобру прошле године. План долази након слабог органског раста компаније од свега 0,8 одсто у 2025. години, па управа поручује да су промјене „нужне“ како би се очувала конкурентност.
Портал "ое24.ат" наводи да Нестле додатно пооштрава интерну културу учинка, уз готово нулту толеранцију за слабије резултате.
Наука и технологија
Један клик до савршене поруке: Вибер добија нову функцију
Нови систем бонуса, како преноси Блумберг, повећава број нивоа учинка са три на шест.
Најуспјешнији запослени моћи ће да добију до 150 посто циљаног бонуса, док они са најнижим оцјенама могу остати без икакве награде – између нула и 50 одсто.
Бонус ће бити везан за минимални ниво реалног интерног раста (РИГ), што, према оцјенама аналитичара, додатно појачава притисак на запослене да надмаше постављене циљеве.
У регионима где "Нестле" има снажно присуство вест је изазвала забринутост међу запосленима и синдикатима. Иако компанија тврди да је ријеч о дугорочно одрживој стратегији, остаје питање колико ће породица бити погођено и какве ће посљедице мјере имати на локална тржишта рада, преноси 24 седам.
Наука и технологија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Тренутно на програму