Узбуна на популарном љетовалишту: Примјећена створења с роговима, могу све да униште

Извор:

Телеграф

26.02.2026

15:07

Узбуна на популарном љетовалишту: Примјећена створења с роговима, могу све да униште
Фото: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

Канарска острва се суочавају са инвазијом афричких скакаваца која је захватила Тенерифе, Гран Канарију, Фуертевентуру и Ланзароте, а коју посматрачи пореде са "библијском кугом".

Скакавци су примјећени у више области Ланзаротеа, укључујући Аресифе, Коста Тегисе, Фамару, Угу и Тахиче, пренео је "Еуро Weekly".

Туристи нису у опасности

Ројеви ове врсте скакаваца са кратким роговима, чије је кретање погодовало влажно и топло вријеме и сахарски ветрови, изазвали су узбуну међу туристима и локалним становништвом, али званичници тврде да инсекти не представљају озбиљну пријетњу.

Према ријечима званичника, туристи нису изложени опасности.

Скакавци могу да буду штетни за пољопривреду, јер могу да поједу храну у количини равној својој тежини, али очекује се да ће се ови инсекти, већ исцрпљени, ускоро да се повуку.

Ранија лоша искуства

Како преносе медији, ова инвазија се пореди са "билбијском кугом", па се због тога ројеви скакаваца често приказују као лош знак.

илу-вртићи-12112025

Друштво

Ухапшене васпитачице осумњичене да су малтретирале дјечака у вртићу!

Симболизујући разорно и незаустављиво уништење, ројеви скакаваца у вјерским текстовима пустоше земљу, трошећи усјеве, биљке и храну док не остане ништа и представљају божански суд.

Канарска острва већ имају искуства с овим проблемом, јер су скакавци раније уништавали усјеве, али штете нису биле трајне.

Према саопштењу које је објавила влада Лансаротеа, наредних неколико дана биће кључно за одлучивање да ли зараза представља значајну претњу обрадивим површинама острва.

Очекује се да ће одрасли скакавци који стигну исцрпљени угинути без икакве штете. Међутим, званичници ће пажљиво пратити инсекте како би видјели да ли се размножавају.

Један од најозбиљнијих инцидента са скакавцима на острвима догодио се 1958. године, када су масовни ројеви инсеката уништили усјеве на острвима, посебно на југу Тенерифа.

Недавно је острво Лансароте 2004. године доживјело рој од више од два милиона скакаваца, који су углавном погодили Јаизу и Харију, што је довело до тога да је острво званично прогласило катастрофу. Инсекти су били толико бројни да су локалне ватрогасне бригаде позване да их елиминишу.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

Међутим, упркос запањујућем броју инсеката и њиховом ометајућем присуству, они су нестали после неколико дана, а да нису проузроковали већу штету.

Званичници су изразили увјерење да скакавци неће постати већи проблем за пољопривредни пејзаж острва, нити за њихове пољопривреднике, преноси Телеграф.

