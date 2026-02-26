Logo
Колапс у Италији: Због штрајка отказано преко 55 посто летова

Извор:

Танјуг

26.02.2026

12:43

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Штрајк ваздушног саобраћаја у Италији, отказано 55 одсто летова

Штрајк у авио-индустрији у Италији, који траје 24 сата, довео је до тога да је отказано 55 одсто летова.

Радници у авио-компанијама, на аеродромима и у сродним секторима, укључујући копнено и авионско особље "ITA Airways" и "easyJet", протестују због услова рада, пренијела је Анса.

Штрајк су организовали синдикати Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl TA, Anpac и Anp.

avion

Свијет

Због сњежне олује отказани бројни летови

Компанија "ITA Airways" већ је отказала 55 одсто својих летова, што је око 160 летова према подацима синдиката.

Такође, штрајк је захватио и Вуелинг, који је у четворочасовном штрајку од 13 до 17 часова.

Први загарантовани термин за путнике био је од 7 до 10 часова, а следећи је од 18 до 21 час.

Тагови :

Италија

летови

