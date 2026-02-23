Logo
Large banner

Због сњежне олује отказани бројни летови

Извор:

СРНА

23.02.2026

15:53

Коментари:

0
Због сњежне олује отказани бројни летови
Фото: Pixabay

Готово 6.500 летова је отказано или одгођено на Источној Обали у САД усљед сњежне олује, објавио је портал за праћење летова "Флајт авер".

У објави се наводи да је отказано 5.445 долазних и одлазних летова, док је 911 одгођено.

Жељко Будимир са шефом Мисије ОЕБС-а

Република Српска

Будимир се састао са шефом Мисије ОЕБС-а: Безбједносна ситуација у Српској стабилна

На три већа аеродрома у подручју Њујорка отказано је готово 90 одсто летова.

Усљед сњежне олује, више од 550.000 корисника је без електричне енергије, јавља портал "Пауер аоутиџ".

Подијели:

Тагови :

Америка

Снијег

otkazani letovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

43 мин

0
Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

Хроника

Пас напао жену и младића: Хитно пребачени у болницу

44 мин

0
Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

Здравље

Почиње сезона алергија: Како да се заштитите овог прољећа?

51 мин

0
Сузана Манчић

Сцена

Објављен први кадар из филма о Саши Поповићу: Сузана у сузама

57 мин

0

Више из рубрике

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Русија тежи побједи, али цијена те побједе је важна

43 мин

0
Мађарска ставила вето на усвајање 20. пакета санкција против Русије

Свијет

Мађарска ставила вето на усвајање 20. пакета санкција против Русије

1 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

3 ч

0
Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Свијет

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

С којим знаковима се најбоље слажу Рибе?

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner