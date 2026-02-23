Због сњежне олује отказани бројни летови

Извор:
СРНА
23.02.2026
15:53
Коментари:0
Готово 6.500 летова је отказано или одгођено на Источној Обали у САД усљед сњежне олује, објавио је портал за праћење летова "Флајт авер".
У објави се наводи да је отказано 5.445 долазних и одлазних летова, док је 911 одгођено.
На три већа аеродрома у подручју Њујорка отказано је готово 90 одсто летова.
Усљед сњежне олује, више од 550.000 корисника је без електричне енергије, јавља портал "Пауер аоутиџ".
