Мађарска ставила вето на усвајање 20. пакета санкција против Русије

Извор:

Sputnjik

23.02.2026

15:24

Фото: АТВ

Мађарска је уложила вето на одлуке Европске уније о усвајању 20. пакета санкција против Русије и одобравању "војног кредита" Украјини у износу од 90 милијарди евра, због блокаде транзита нафте кроз нафтовод "Дружба", саопштио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто након састанка шефова дипломатија земаља ЕУ у Бриселу.

- Јасно сам ставио до знања да нећемо подржати одобрење војног кредита Украјини од 90 милијарди евра, јер нас Украјинци уцјењују. Ушли су у договор са Бриселом и удружили се са опозицијом у Мађарској како би угрозили безбједност мађарске енергетике и безбједност Мађарске у цјелини - рекао је Сијарто на конференцији за новинаре са мађарским новинарима у престоници Белгије.

Он је навео да је из истог разлога блокирао и 20. пакет санкција против Русије, који су лидери ЕУ желели да усвоје до 24. фебруара.

- То је наша тренутна позиција, зато данас није било ни пакета санкција ни украјинског кредита. Јасно смо ставили до знања да је главни услов за преиспитивање наше позиције обнова испорука нафте Украјином ка Мађарској - изјавио је министар.

Мађарска је раније упозоравала да ће уложити вето на ове одлуке ЕУ због прекида транзита нафте кроз нафтовод "Дружба".

Влада те земље саопштила је да неће дозволити никакве одлуке Европске уније у корист Украјине све док руска сировина поново не почне да стиже у мађарске рафинерије.

