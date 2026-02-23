Кашика овог састојка смањиће накупљање прашине на подовима

Извор:
Крстарица
23.02.2026
15:05
Свима нам је мука од прашине која се врати пет минута након усисавања. Чишћење подова глицерином није само бапска прича, већ спас за кичму. Звучи превише једноставно, зар не? Ипак, прави трик се крије у дозирању, јер превише овог састојка може направити клизалиште од дневне собе.
Глицерин дјелује као моћан антистатички агенс који спречава таложење честица прашине формирањем микроскопског заштитног филма на површинама, чинећи их отпорним на прљавштину и сјајним без масних трагова.
Фора је у томе што многа комерцијална средства садрже воскове који се таложе. Биљни глицерин ради супротно – он полира без таложења.
Не треба вам лабораторија, већ само канта воде и пар секунди времена. Ево како да припремите ову магичну мјешавину:
-Сипајте 5 литара топле (не вреле) воде у кофу.
-Додајте једну супену кашику глицерина (купује се у свакој апотеци).
-Убаците пар капи етеричног уља по жељи за мирис свјежине.
-Добро промијешајте прије него што потопите крпу.
Ако претјерате са глицерином, подови ће бити масни и остајаће трагови стопала. Једна кашика је оптимална мјера за стандардну кофу. Када завршите са брисањем, примјетићете да чишћење подова глицерином оставља дуготрајан сјај, а прашина се једноставно не задржава.
Људи често имају проблеме са флекама на ламинату. Овај трик рјешава и то. Глицерин попуњава ситне огреботине и враћа боју старом паркету. Нема потребе за скупим полирањем ако редовно користите овај метод. Само водите рачуна да крпа буде добро исцијеђена, јер ниједан под не воли баре.
