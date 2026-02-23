Тржишне инспекторке узеле по 500 КМ мита да ”ублаже” казну

Аутор:Огњен Матавуљ
Републичке тржишне инспекторке Гордана Вучић и Сања Максимовић, које су ухапшене у акцији ”Ада”, осумњичене су да су тражиле и узеле по 500 КМ мита од М.К, власнице продавнице мјешовите робе у Бањалуци, потврдило је Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Како је саопштено, тужилаштво је за обје предложило мјеру притвора, због сумње да су починиле кривично дјело примање мита.
”На основу до сада прибављених доказа утврђено је да су осумњичене 20. фебруара ујутро, у својству републичких тржишних инспектора, као службена лица, приликом инспекцијског надзора у продавници мјешовите робе, ступиле у контакт са власницом М.К. и саопшили јој да су приликом надзора утврдиле одређене неправилности за које се може изрећи казна и од 7.000 до 8.000 КМ, али да се могу договорити ако је М.К. вољна да их почасти”, саопштило је Тужилаштво РС.
Након што је власница рекла да пристаје на то, Вучићева јој је рекла да ће за наводно утврђене прекршаје инспекцијског надзора написати минималну казну од 600 КМ, захтијевајући од М.К. да им заузврат преда новац у износу од 1.000 КМ и то по 500 КМ за обе, на шта је М.К. пристала.
”Власница је о свему обавијестила свог мужа В.К. који је 21. фебруара, након телефонског разговора са Вучићевом, договорио да се састану ради предаје траженог новца”. Састанак се одржао у угоститељском објекту у Тржном центру ”Меркатор” око 15 часова и В.К. је осумњиченима предао тражени износ”, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Додаје се да је свака инспекторка узела по 500 КМ након чега је усљедило њихово хапшење, при чему је пронађен и одузет спорни новац.
”Приликом ове акције извршени су претреси локација које користе осумњичене и том приликом је пронађена и одузета већа количина новца и други предмети који се могу довести у вези са предметним кривичним дјелом”, наводе у Тужилаштву РС.
Појашњавају да је притвор затражен због опасности од бјекства осумњичених, бојазни да ће уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати доказе или трагове важне за кривични поступак, али и због бојазни од понављања кривичног дјела.
Специјални тужилац позвао је све грађане да Посебном одјељењу Републичког јавног тужилаштва одмах пријаве свако службено лице, на било којем нивоу власти, које од њих захтијева новац, поклон или било какву другу корист као противнакнаду за обављање или необављање службене радње.
”Од благовременог пријављивања кривичног дјела и прикупљања доказа, зависи и успјешно процесуирање починилаца ових кривичних дјела. Пријављивање коруптивних кривичних дјела након што се иста изврше, због пропуштања да се прикупе законити докази, врло ријетко могу довести до подизања оптужнице и доношења осуђујуће пресуде”, наводи се у саопштењу тужилаштва уз напомену да ће сви грађани, који пријаве кривично дјело, бити заштићени позитивним законским прописима.
