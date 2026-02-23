Logo
Прњаворчанин осумњичен да је суграђанину дао наркотикте од којих је преминуо

Извор:

АТВ

23.02.2026

13:13

Коментари:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Бањалучка полиција поднијела пријаву против Мирослава М. (39) из Прњавора због сумње да је суграђанину К.Ђ. дао дрогу усљед чијег је конзумирања преминуо!

Извјештај је поднесен Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци. Мирославу М. на терет је стављено да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом, за које је запријећена казна од најмање осам година затвора.

”М.М. се сумњичи да је 13. новембра обезбједио и дао на располагање наркотичка средства К.Ђ. из Прњавора, усљед чије конзумације је он исти дан преминуо”, саопштила је ПУ Бањалука.

Policija rs

Хроника

Полиција и Тужилаштво истражују смрт Прњаворчанина

Подсјетимо, патрола полиције критичног дана је приликом саобраћајне контроле зауставила К.Ђ. који је давао знакове дезорјентисаности. Полицајцима је добровољно предао врећи са бијелим прахом и убрзо му је позлило. Полицајцима је рекао да је непосредно прије заустављања прогутао врећицу са дрогом. Одмах је превезен у Дом здравља у Прњавору одакле је хитно упућен у УКЦ Републике Српске гдје је преминуо у 21:50 часова.

