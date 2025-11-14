Полиција и Тужилаштво истражују смрт Прњаворчанина

Извор:
АТВ
14.11.2025
13:05
Коментари:0
Бањалучка полиција и Окружно јавно тужилаштво истражују смрт К.Ђ из Прњавора, који је синоћ трагично преминуо на Универзитетском клиничком центру Српске.
К.Ђ. је преминуо након што му је позлило приликом саобраћајне контроле.
Из Полицијске управе Бањалука полиције истичу да је патрола у Прњавору контролисала возача К.Ђ, те да је он одбио тест на дрогу.
Свијет
Ужасан призор: У замрзивачу пронађена тијела 40 мачића
"Наведено лице је приликом контроле одавало знакове дезоријентисаности, те одбило да се подвргне тестирању на присуство опојних дрога у организму. Лице К.Ђ. је полицијским службеницима добровољно предало ПВЦ врећицу са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу, те се пожалило на здравствене тегобе и изјавило да је непосредно прије заустављања и вршења контроле од стране полицијских службеника, прогутало једну ПВЦ врећицу са опојном дрогом", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Одмах након тога К.Ђ. је превезен у прњаворски Дом здравља, одакле је касније хитно превезен на УКЦ Републике Српске гдје је преминуо око 21:50 сати.
Економија
Цијена злата обара све рекорде
"По наредби Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, сутра 15.11.2025. године у Јавној здравственој установи Завод за судску медицину Републике Српске биће извршена обдукција преминулог лица", поручују из полиције.
ПУ Бањалука закључује да се тренутно ради на индентификовању особе која је К.Ђ. из Прњавора обезбиједила наведена наркотичка средства, те тиме починила кривично дјело "Омогућавање уживања опојних дрога“.
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму