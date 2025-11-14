Ужасан призор: У замрзивачу пронађена тијела 40 мачића

Извор:
Телеграф
14.11.2025
12:57
Коментари:0
Замрзнута тијела 40 мачића прије неколико дана извучена су из замрзивача једне куће у Ренселеру, Њујорк. Власница куће из пакла Памела Браун Мид избачена је из свог дома, а претходно је добровољно предала животиње органима реда. Полиција је контактирала Хумано друштво Мохок Хадсон након што је сазнала за гнусни живот Мидове која је патила од хордашења.
Да ствар буде још трагичнија, 40 угинулих мачака које су пронађене спаковане и умотане у кесе и одложене у замрзивач углавном су били тек рођени мачићи и младе мачке. Према ријечима Ворена Фамиљетија, шефа полиције Ренселера, било би претешко и скупо испитивати узрок смрти мачака. Кућа у којој живи Памела Мид наводно је била прекривена огромним количинама животињског отпада, а висока концентрација амонијак у ваздуху пријетила је да угрози здравље службама које су прве реаговале.
Наука и технологија
Вибер покреће нову функцију засновану на вјештачкој интелигенцији
У овој акцији спасено је 16 мачака, 12 током почетне претраге, а током тог дана још четири. Мачке су биле пуне бува, прекривене нечистоћама сваке врсте и са инфекцијама горњих дисајних путева, али ниједна нема назнаке хроничних болести и повреде које би захтијевале хитну операцију или дуготрајно лијечење. Све мачке су биле занемарене, али су ветеринарски обрађене и добро се осјећају. У међувремену, Мид је оптужена по 12 тачака за занемаривање и окрутност према животињама и требало би да се поново појави на суду, гдје ће се вјероватно суочити са новим оптужбама. Нажалост, ова врста злостављања животиња је превише честа у случајевима хордашења, односно гомилања животиња.
Хроника
Кинескиње ухапшене у Добоју због проституције
Хумано друштво Мохок Хадсон објавило је неколико слика спасених мачака на Инстаграму: иако мачке изгледају помало узнемирено, ветеринарски стручњаци добро брину о њима. Друштво се нада да ће ускоро пронаћи безбједне и чисте домове за спасене мачке звог којих је отворена Инстаграм страница за добровољне прилоге.
Најновије
Најчитаније
16
41
16
40
16
35
16
24
16
23
Тренутно на програму