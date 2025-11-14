Logo
Захарова: Кијевски режим настоји да регрутује "одбјегле" Украјинце

Извор:

Sputnjik

14.11.2025

12:25

Коментари:

Захарова: Кијевски режим настоји да регрутује "одбјегле" Украјинце
Фото: X

Кијев је спреман да прибјегне свим средствима, укључујући информационе провокације, како би из европских земаља вратио младе Украјинце као потенцијалне регруте, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

Према њеним ријечима, иако је формално укинута забрана изласка за мушкарце од 18 до 22 године, кијевски режим настоји да "одбјегле" Украјинце поново приведе у земљу, ослањајући се и на растућа расположења у ЕУ за смањење социјалних давања и преференција Украјинцима.

Захарова је нагласила да Кијев ставља међу приоритете и прогон сопствених грађана, наводећи да украјинско Министарство спољних послова планира да у контактима са НАТО и ЕУ тражи екстрадицију украјинских држављана који су у притворима или на издржавању казне у државама ЕУ.

Изабел Дејл

Свијет

Скандал: Полицајка оргијала с робијашима, камере снимиле

"Кијевска клика је спремна на све како би вратила потенцијалне регруте и послала их на фронт", истакла је Захарова, додајући да се припремају нове провокације и кораци у ту сврху.

Изјаве замјеника министра спољних послова Украјине Сергеја Кислице у интервјуу за британски Times "не могу се назвати другачије до апсурдом" и потврђују незаинтересованост Кијева за мирно рјешење сукоба, саопштила је Захарова.

"Умјесто да одговори на конкретне приједлоге руске стране о организацији даљег преговарачког процеса и да настави дијалог, Кијев је поново изабрао пут оптужби на рачун Русије, рачунајући на додатно пооштравање западних санкција против наше земље", истакла је Захарова на брифингу, пише Спутњик.

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
