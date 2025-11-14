Додик честитао крсну славу болницама "Свети Врачеви" и "Србија"

Извор:
Упућујем најискреније честитке колективима болница "Свети Врачеви" у Бијељини и "Србија" у Источном Сарајеву поводом крсне славе Светих врача Козме и Дамјана, поручио је предсједник СНСД Милорад Додик.
"Овај свети дан представља не само дубоку духовну традицију, већ и прилику да се истакне племенитост и посвећеност свих запослених у здравственом систему", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Каже да су Свети Врачи симбол исцјељења и несебичног даривања, што управо описује вашу свакодневну борбу и бригу за здравље пацијената.
Oд дијабетеса болује 1.143 грађана
"Желим вам да вас заштитници ваше професије прате у хуманом позиву, да имате много успјеха и, прије свега, добро здравље и личну срећу", написао је Додик.
Упућујем најискреније честитке колективима болница "Свети Врачеви" у Бијељини и "Србија" у Источном Сарајеву поводом крсне славе Светих врача Козме и Дамјана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 14, 2025
Овај свети дан представља не само дубоку духовну традицију, већ и прилику да се истакне племенитост и посвећеност свих…
