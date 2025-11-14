Logo
Large banner

Додик честитао крсну славу болницама "Свети Врачеви" и "Србија"

Извор:

АТВ

14.11.2025

12:20

Коментари:

0
Додик честитао крсну славу болницама "Свети Врачеви" и "Србија"
Фото: АТВ

Упућујем најискреније честитке колективима болница "Свети Врачеви" у Бијељини и "Србија" у Источном Сарајеву поводом крсне славе Светих врача Козме и Дамјана, поручио је предсједник СНСД Милорад Додик.

"Овај свети дан представља не само дубоку духовну традицију, већ и прилику да се истакне племенитост и посвећеност свих запослених у здравственом систему", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Каже да су Свети Врачи симбол исцјељења и несебичног даривања, што управо описује вашу свакодневну борбу и бригу за здравље пацијената.

dijabetes secer дијабетес шећер пикса

Градови и општине

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

​"Желим вам да вас заштитници ваше професије прате у хуманом позиву, да имате много успјеха и, прије свега, добро здравље и личну срећу", написао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

Република Српска

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

4 ч

0
Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

Градови и општине

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

4 ч

0
Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

БиХ

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

4 ч

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

4 ч

0

Више из рубрике

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

Република Српска

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

4 ч

0
Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

Република Српска

Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

7 ч

4
Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Република Српска

Дан Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

9 ч

0
Данас креће исплата грађанима Српске

Република Српска

Данас креће исплата грађанима Српске

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Белгија прије годину дана отворила амбасаду у БиХ, а сада је већ затвара

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner