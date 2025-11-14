Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

14.11.2025
09:24
Коментари:3
Уз Републику Српску одувијек, за Републику Српску заувијек, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран.
- Побиједиће Српска. За Карана! За Додика - истакао је Каран у промотивном видеу објављеном на друштвеној мрежи Икс.
Уз Републику Српску одувијек. За Републику Српску заувијек!— Siniša Karan (@sinisa_karan) November 14, 2025
❗️Побиједиће Српска❗️
✅ За Карана!
✅ За Додика! pic.twitter.com/ED5mM1Ssse
