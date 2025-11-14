Logo
Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

14.11.2025

09:24

Коментари:

3
Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек
Фото: Уступљена фотографија

Уз Републику Српску одувијек, за Републику Српску заувијек, поручио је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран.

- Побиједиће Српска. За Карана! За Додика - истакао је Каран у промотивном видеу објављеном на друштвеној мрежи Икс.

Коментари (3)
