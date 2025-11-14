Током хладних мјесеци уморнији сте него иначе? Постоји разлог за то

Извор:
Индекс
14.11.2025
08:57
Коментари:0
Зимски мјесеци доносе кратке дане, хладноћу и мање сунчеве свјетлости, а многи тада осјећају пад енергије, поспаност или мањак мотивације.
Тај осјећај није нимало необичан, зимска тромост има стварне биолошке узроке.
Неколико једноставних свакодневних навика може значајно ублажити умор и помоћи тијелу да се лакше прилагоди сезони, пише "Times of India".
Сунчева свјетлост кључна је за регулисање циркадијалног ритма, унутрашњег сата који одређује када требамо спавати, а када бити будни.
Зими има мање свјетла, па тијело производи више мелатонина, хормона који потиче поспаност.
Према истраживању објављеном у часопису "BMC Public Health", мањак свјетлости током дана повећава дневну поспаност и истовремено нарушава квалитет ноћног сна.
Регион
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих
Више времена проведеног у затвореном простору тај проблем додатно продубљује.
Једноставне навике, попут отварања завјеса одмах након буђења или кратке јутарње шетње, могу помоћи да мозак брже препозна почетак дана и врати се у природни ритам.
Витамин Д настаје када је кожа изложена сунчевој свјетлости, па је зими ниво тог витамина често нижи.
Недостатак витамина Д повезује се са умором, слабошћу мишића и падом расположења те може допринијети развоју симптома сезонског афективног поремећаја.
Да бисте одржали здрав ниво витамина Д:
Да бисте одржали здрав ниво витамина Д:
- Проведите кратко вријеме на отвореном када год је могуће.
- Једите намирнице попут масне рибе и обогаћених млијечних производа.
- Уведите додатке прехрани, али само по препоруци љекара.
Иако дуже ноћи могу потакнути ранији одлазак на спавање, квалитет сна зими често опада.
Ако је соба превише топла или хладна, сан може постати плитак и испрекидан.
Стручњаци препоручују да у спаваћој соби буде хладније те да буде мрачна и тиха.
Спавајте и будите се у исто вријеме, чак и викендом или другим слободним данима. Досљедан ритам помаже стабилизацији енергије током дана.
Зими пада и ниво серотонина, неуротрансмитера који регулише срећу и концентрацију.
Нижи серотонин може довести до осјећаја тромости, губитка мотивације или промјена расположења.
- Одржавање друштвених контаката
- Слушање музике
- Кратке шетње или лагано истезање
Физичка активност природно подиже ниво серотонина и смањује зимску тромост.
Тешки, угљикохидратима богати оброци могу повећати поспаност, па је зими посебно важно бирати храну која поступно отпушта енергију.
Свијет
Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру
Најбољи избор су зобене пахуљице, јаја, лећа, лиснато поврће, орашасти плодови и наранџе.
Важно је и не заборавити хидрацију јер се дехидрација често скрива иза осјећаја умора.
Такође, ако је могуће, покушајте избјегавати кофеин касно у дану како не бисте нарушили сан.
Мале, али досљедне промјене чине највећу разлику:
Ујутро се одмах изложите природном свјетлу.
Вјежбајте редовно, макар лагано.
Одржавајте спаваћу собу хладном.
- Ујутро се одмах изложите природном свјетлу.
- Вјежбајте редовно, макар лагано.
- Одржавајте спаваћу собу хладном.
- Једите уравнотежене оброке.
- Проводите вријеме на отвореном кад год можете.
Ако се умор не повуче седмицама или се појаве додатни симптоми попут лошег расположења, губитка апетита или проблема са концентрацијом, важно је разговарати са љекаром како бисте искључили недостатак витамина или поремећаје попут хипотиреозе, преноси Индекс.
Најновије
Најчитаније
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Тренутно на програму