Шокантни подаци: Стопа високог крвног притиска код дјеце готово се удвостручила за 20 година

13.11.2025
15:34
Коментари:0
Стопа дјеце и тинејџера са високим крвним притиском глобално је готово удвостручена због токсичне комбинације нездраве исхране, масовне неактивности и пораста гојазности, показује највећа анализа оваквог типа.
Стручњаци наводе да 114 милиона дјеце која су развила хипертензију чак и прије пунољетства могу да се суоче са потенцијално смртоносним и доживотним посљедицама, укључујући кардиоваскуларне болести, болести бубрега и мноштво других озбиљних здравствених проблема.
Учесталост високог крвног притиска код дјеце и тинејџера млађих од 19 година порасла је на 6,2 одсто, у односу на 3,2 одсто прије само 20 година. Резултати се заснивају на мета-анализи података из 96 студија које обухватају више од 400.000 дјеце из 21 земље, а објављени су у часопису The Lancet Child and Adolescent Health. Анализа указује да је гојазност била зачајан узрок наглог пораста хипертензије код дјеце, при чему је готово 19 одсто дјеце са гојазношћу погођено овим стањем, у поређењу са мање од 3 одсто дјеце и тинејџера са здравом тјелесном масом.
"Готово двоструко повећање високог крвног притиска код дјеце у посљедњих 20 година требало би да буде аларм за здравствене раднике и родитеље", кажу стручњаци.
Анализа такође показује да још 8,2 одсто дјеце и тинејџера има предхипертензију, што значи да је крвни притисак изнад нормале, али још не испуњава критеријуме за хипертензију. Предхипертензија је посебно честа током адолесценције, са стопом од 11,8 одсто међу тинејџерима, у поређењу са око 7 одсто код млађе дјеце. Љекари истичу да крвни притисак нагло расте у раној адолесценцији, са врхунцем око 14. године, посебно код дјечака. То наглашава важност редовног скрининга у овим критичним годинама.
"Овај нагли пораст високог крвног притиска код дјеце је веома забрињавајући и углавном је посљедица све веће гојазности, стања које се у потпуности може спријечити. Ови налази одражавају оно што педијатри виде на терену. Дјеца долазе не само са хипертензијом, већ и са другим озбиљним стањима повезаним са гојазношћу, као што су тип 2 дијабетес, некада незамислив код дјеце, астма и ментални здравствени проблеми. Знамо да упорна хипертензија представља фактор ризика за рану смрт због оштећења кардиоваскуларног система и других органа. Здрава дјеца постају здрави одрасли, али са оваквим трендовима, бојимо се да без хитних мјера идемо ка јавно-здравственој кризи", указују забринути љекари.
Према мета-анализи, стопа дјеце и тинејџера са високим крвним притиском готово се удвостручила између 2000. и 2020. године. Дакле, 2000 године око 3,2 одсто дјеце имало је хипертензију, док је 2020. године учесталост порасла на више од 6,2 одсто, погађајући 114 милиона младих широм свијета.
Аутор студије наглашава је да је пораст случајева "углавном посљедица животних навика као што су нездрава исхрана, смањена физичка активност и све већа учесталост гојазности код дјеце".
"Хипертензија код дјеце и адолесцената представља значајан јавно здравствени проблем. Родитељи имају кључну улогу у превенцији и контроли високог крвног притиска код дјеце. Промоција здравих навика, као што је уравнотежена исхрана богата воћем, поврћем и интегралним житарицама уз минималан унос соли и шећера, може значајно смањити ризик од хипертензије. Подстицање редовне физичке активности и ограничење седентарног понашања, као што је прекомјерно гледање екрана, подједнако је важно. За породице са историјом хипертензије, снажно се препоручује редовно мјерење крвног притиска код дјеце. Рано откривање повишеног притиска, посебно кроз кућно праћење, може помоћи у смањењу ризика од дугорочних компликација", савјетују стручњаци, а пише "Гардијан".
