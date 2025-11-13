Ево шта вам тијело поручује ако стално осјећате хладноћу

Извор:
Зашто неки људи често осјећају да им је увијек хладно и без видљивог разлога? Учестали осјећај хладноће може указивати на неко здравствено стање.
Зашто вам је увијек хладно? Изненадиће вас прави разлог за то.
Ово може да буде 5 могућих узрока, а прави разлог вас можда може и шокирати.
Неки људи се често осјећају хладноћу без видљивог разлога. Ипак, учестали осјећај хладноће може указивати на неко здравствено стање, као што су хипотиреоза, анемија или лоша циркулација.
Нормално је да вам буде хладно када су ниске температуре, али ако се хладноћа осјећа стално, може постојати неки дубљи узрок или разлог. Ево неколико могућих разлога због којих вам је увијек хладно.
Лијекови попут метопролола могу смањити проток крви у руке и стопала, што доводи до осјећаја хладноће. Ови лијекови успоравају рад срца, побољшавају циркулацију и снижавају крвни притисак.
Периферна неуропатија, која оштећује нерве у рукама и стопалима, може бити посљедица нелеченог високог нивоа шећера у крви. Када се развије ова неуропатија, можете осјећати утрнулост или чак бол, а ваши руке и стопала могу бити хладни јер ти нерви преносе информације о температури.
Ако вам је хладно, то може да буде разлог да треба да пијете више воде. Вода, која помаже у регулацији телесне температуре, чини више од двије трећине ваше тјелесне тежине. Адекватан унос воде помаже да задржите топлину, док дехидрација може учинити ваше тијело осјетљивијим на екстремне температуре.
Стална хладноћа може бити чест симптом хипотиреозе, стања када штитна жлијезда лучи недовољно хормона. У таквим случајевима, метаболизам се успорава, што спријечава тијело да производи довољно топлоте.
Анемија која произилази из недостатка гвожђа један је од најчешћих узрока сталног осјећаја хладноће. Гвожђе је кључно за црвена крвна зрнца да преносе кисеоник кроз тијело, што помаже у производњи топлоте. Низак ниво гвожђа може успорити рад штитне жлијезде, што доводи до хипотиреозе и осјећаја хладноће.
